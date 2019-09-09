مكتوم بن محمد: حريصون على ضمان ازدهار شركائنا

المصدر: دبي ـ وام

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، خلال استقباله الدكتور ستيفان أوشمان رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة ميرك الألمانية في دبي، أمس، التزام دبي بالعمل مع من يشاركها رؤيتها لتحقيق عالم أفضل، وحرصها على ضمان الازدهار لشركائها أيضاً.

ورحب سموه بالدكتور ستيفان أوشمان والوفد المرافق، مشيراً إلى مساعي دبي لتعزيز الاستثمارات في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة، بما يعود على الاقتصاد الوطني بالتطور والازدهار، وأكد أن جميع الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال يحظون برعاية خاصة ومثالية من خلال توفير بيئة عمل قاطبة تتماشى مع الأطر العالمية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة باستراتيجية الشركة، المتخصصة في الصناعة الدوائية والتكنولوجيا والخدمات الطبية، وبحث سبل التعاون مع دبي، بهدف تحقيق تطلعات الشركة وطموحاتها على مستوى المنطقة، وتعميق شراكتها مع إكسبو 2020.

مكتوم بن محمد: ملتزمون بالعمل مع من يشارك رؤيتنا لتحقيق عالم أفضل