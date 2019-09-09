مكتوم بن محمد: ملتزمون بالعمل مع من يشارك رؤيتنا لتحقيق عالم أفضل

المصدر: دبي - وام

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، الدكتور ستيفان أوشمان رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة ميرك الألمانية، وذلك في أبراج الإمارات بدبي.

ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالدكتور ستيفان أوشمان والوفد المرافق، مشيراً إلى مساعي إمارة دبي لتعزيز الاستثمارات في جميع المجالات وعلى الصعد كافة بما يعود على الاقتصاد الوطني بالتطور والازدهار، وأكد أن جميع الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال يحظون برعاية خاصة ومثالية من خلال توفير بيئة عمل قاطبة تتماشى مع الأطر العالمية.

سبل التعاون

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة باستراتيجية الشركة ونشاطاتها في المنطقة والعالم، وبحث سبل التعاون بين دبي وشركة ميرك الألمانية بهدف تحقيق تطلعات الشركة وطموحاتها على مستوى المنطقة، وتعميق شراكتها مع مدينة دبي وإكسبو 2020.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إننا ملتزمون بالعمل مع من يشارك رؤيتنا لتحقيق عالم أفضل، وحريصون على ضمان الازدهار لشركائنا أيضاً».

من جهته أعرب الدكتور ستيفان أوشمان عن إعجابه بدولة الإمارات وإمارة دبي ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لجعل دبي ملتقى العقول لصناعة المستقبل في المجالات كافة وما توفره من بنية تحتية وإمكانيات وتسهيلات لوجستية وحوافز متميزة للشركات والمستثمرين في القطاعات كافة، للارتقاء وتحقيق طموحات الإمارة.

350 عاماً

يذكر أن شركة ميرك الألمانية احتفلت العام الماضي بمرور 350 سنة على تأسيسها وتتخذ من مدينة دارمشتات الألمانية مقراً لها وتوظف أكثر من 50 ألف موظف في 70 دولة وتعتبر من أكبر وأقدم الشركات العالمية في الصناعة الدوائية والتكنولوجيا والخدمات الطبية وتشمل الرعاية الصحية وعلوم الحياة والمواد ذات الأداء العالي مثل LCD ويغطي مركزها الإقليمي في دبي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا وتركيا ورابطة الدول المستقلة، وتتواجد في الإمارات منذ عام 1997م، ويقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي ويضم حوالي 120 موظفاً.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ومعالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي.