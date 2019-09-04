A380 لطيران الإمارات تنقل أكثر من 1.58 مليون مسافر بين دبي ومومباي في 5 سنوات

ترجمة راضية آيت خداش

أعلنت طيران الإمارات الثلاثاء أن طائرات إيرباص A380 التابعة للشركة قامت بتشغيل أكثر من 3600 رحلة ونقل أكثر من 1.58 مليون مسافر على متن رحلاتها التي تربط بين دبي ومدينة مومباي الهندية خلال السنوات الخمس الماضية.

وذكر موقع تايمز أوف إنديا، أن طيران الإمارات أطلقت رحلاتها من دبي إلى مومباي على متن طائرات من نوع إيرباص A380 في 21 يوليو 2014، وذلك بعد شهرين فقط من إعلان الخطوط الجوية السنغافورية أول شركة طيران تحلق بطائرة ذات طابقين إلى مومباي ودلهي في 30 مايو.

ومنذ 25 أغسطس، نقلت طائرات الإمارات 1581857 راكبا بين مومباي ودبي في السنوات الخمس الماضية.

وتشغل طيران الإمارات أسطولاً من 112 طائرة إيرباص A380 وهي المشغل الرئيسي لهذه الطائرة في العالم.