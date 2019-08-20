البنوك تعفي منتسبي الخدمة الوطنية من الحد الأدنى للرصيد

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر المصرف المركزي في دولة الإمارات إشعاراً إلى كافة البنوك العاملة في الدولة بشأن إعفاء منتسبي الخدمة الوطنية من الحد الأدنى للرصيد وإلغاء الرسوم المفروضة إذا قل الرصيد عن الحد الأدنى.



جاء ذلك بموجب مبادرة أطلقها القطاع المصرفي بشأن إعفاء منتسبي الخدمة الوطنية من رسوم الحد الأدنى للرصيد، إلغاء الحد الأدنى عند فتح الحساب، وذلك دعماً لبرامج الخدمة الوطنية.



وتم توجيه البنوك بضرورة التأكد من التحاق المواطن بالخدمة الوطنية من خلال شهادة صادرة عن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تفيد بإتمام إجراءات التسجيل وعدم وجود أسباب موجبة للاستثناء أو التأجيل أو الإعفاء القانوني من الخدمة الوطنية، قبل منح الإعفاء.