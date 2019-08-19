تأثير محدود على أسواق الإمارات بسبب «بريكست»

المصدر: دبي - سيد صالح

صرّح مسؤول تنفيذي رفيع المستوى بقطاع التجزئة في دبي لموقع «لوجستيكس ميدل إيست» أن التأثير الذي سيطال الأسواق في منطقة الشرق الأوسط عموماً، بما في ذلك الإمارات، سيكون محدوداً في حال حدوث التوقف المتوقع لمدة ثلاثة أشهر في حركة التجارة بالموانئ البريطانية نتيجة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي «بريكست» من دون اتفاق.

ونشر الموقع أمس تصريحات للمصدر قال فيها: «ربما قد نضطر للاستغناء لفترة قصيرة عن بعض البضائع والمنتجات البريطانية الفريدة كفطائر «البيكويل»، ولكن منطقة الشرق الأوسط كلها ستنجح في تدبير غالبية البضائع من مصادر أخرى حال حدوث تأخير في الموانئ البريطانية».

ومن الجدير بالذكر أن وثيقة مسربة جرى تداولها أخيراً تنبأت بوقوع «أزمة حادة لمدة ثلاثة أشهر» في الموانئ البريطانية نتيجة عدم قدرتها على التعامل مع الضوابط الإضافية بعد «بريكست»، إلا أن الحكومة البريطانية في «داونينغ ستريت» نفت هذه التنبؤات ووصفتها بأنها محض شائعات «تهدف إلى إثارة القلاقل».