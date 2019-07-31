"مراس" تطلق "لا فوال" للتملّك الحر

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

كشفت مصادر مطلعة أن مراس القابضة في طريقها لإطلاق مشروع «لا فوال» السكني في منطقة جميرا أمام المستثمرين الراغبين بالتملك الحر، ويقع المشروع الجديد في إطار مشروع الواجهة البحرية «بورتو دي لا مير» بجزيرة لامير.

وقالت المصادر لـ «البيان الاقتصادي» إن مشروع «لا فوال»، وهي كلمة فرنسية تعني (البحارة)، عبارة عن شقق سكنية فاخرة ضمن مبانٍ متوسطة الارتفاعات مطلة على مياه الخليج العربي تقع ضمن إطار 25 مبنى في المنطقة السكنية المعروفة باسم «بورتو دي لامير» في جزيرة لامير، وهو المشروع الوحيد الذي يتيح التملك الحر في منطقة جميرا، وسبق للمجموعة أن أطلقت في وقت سابق وبنجاح مشاريع «سور لامير» و«لا ريف» و«لاكوت» وحظيت بإقبال واسع من جانب المستثمرين الدوليين، لا سيما الراغبين في تملك وحدات سكنية قبالة شواطئ دبي.

وتتكون الوحدات السكنية الجديدة من غرفة نوم واحدة حتى 3 غرف نوم، ويتوقع أن تبدأ الأسعار من مليون درهم على أساس 1800 درهم للقدم المربعة، و15 درهماً رسوم الصيانة. ويجري العمل حالياً على إكمال أول العقارات السكنية في «بورت دو لا مير» ضمن منطقة «لا كوت» التي تحتوي على نحو 400 شقة سكنية راقية وبنتهاوس من طابقين، حيث يتم بناء هذه التشكيلة الحصرية ضمن خمسة أبنية منخفضة الارتفاع.