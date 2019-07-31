2.22 مليار درهم إيرادات "إعمار مولز " النصفيه

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت "إعمار مولز"، شركة مراكز التسوق والتجزئة المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARMALLS) والتي تمتلك "إعمار العقارية"، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR) حصة الأغلبية فيها، عن نمو صافي أرباحها بنسبة 3 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى (يناير إلى يونيو) من عام 2019 لتصل إلى 1.130 مليار درهم (308 مليون دولار)، مقارنة بصافي أرباح الفترة ذاتها من عام 2018 والتي بلغت 1.102 مليار درهم (300 مليون دولار). وحققت "إعمار مولز" خلال النصف الأول من عام 2019 إيرادات بقيمة 2.227 مليار درهم (606 مليون دولار)، بنمو نسبته 6 بالمئة مقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2018 والتي بلغت 2.103 مليار درهم (573 مليون دولار).

وحققت "إعمار مولز" خلال الربع الثاني من عام 2019 إيرادات بقيمة 1.152 مليار درهم (314 مليون دولار)، بنمو نسبته 8 بالمئة مقارنة بإيرادات الربع الثاني من عام 2018 التي بلغت 1.065 مليار درهم (290 مليون دولار)، وبنمو نسبته 7 بالمئة مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2019 والتي بلغت 1.075 مليار درهم (293 مليون دولار).

وفي إطار التزامها بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، قامت "إعمار مولز" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.301 مليار درهم (354 مليون دولار) أي ما يعادل 10 بالمئة من رأس مال أسهم الشركة، وذلك للعام الرابع على التوالي وخلال الربع الثاني من العام.

إشغال

استقطبت أصول "إعمار مولز"، التي تشمل "دبي مول" و"دبي مارينا مول" و"مجمع الذهب والألماس" و"سوق البحار" ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية، عدداً كبيراً من الزوار، وصل إلى 68 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بنمو نسبته 2 بالمئة مقارنة بعدد الزوار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 67 مليون شخص. واستقبل "دبي مول"، أكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم، 41 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2019، بنمو نسبته 2 بالمئة مقارنة بعدد الزوار المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وحافظت الشركة على معدل إشغال قوي في جميع أصولها، بلغ 92 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2019.

إستحواذ

استحوذت "إعمار مولز" كلياً على "نمشي"، شركة التسوق الإلكتروني الرائدة في قطاع الأزياء بالمنطقة. وجاء ذلك في أعقاب استحواذ "إعمار مولز" على بقية حصة "جلوبال فاشن جروب" في "نمشي" عبر صفقة نقدية بقيمة 496.9 مليون درهم (135 مليون دولار). وحققت "نمشي" مبيعات بقيمة 422 مليون درهم (115 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2019، بزيادة 10% عن المبيعات عبر التسوق الإلكتروني والتي بلغت 384 مليون درهم (105 مليون دولار) مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 .

قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية" وعضو مجلس إدارة "إعمار مولز": "لطالما كان تركيز ’إعمار مولز‘ موجهاً نحو إثراء تجربة العملاء، وهو ما أثمر عن النمو المستدام الذي تحققه الشركة سواء على مستوى مراكز التسوق أو عبر الإنترنت من خلال شركة ’نمشي‘ التي استحوذنا عليها كلياً. ونحن مستمرون في العمل انطلاقاً من استراتيجية التسوق الشاملة (أومني تشانل) لنضمن تجربة تسوق استثنائية لجميع عملائنا. ويعكس الأداء الإيجابي للشركة المكانة المميزة لأصولنا كوجهات تسوق وترفيه مفضلة لدى الجميع، وهو يعبر أيضاً عن النمو الكبير في أعداد السياح القادمين إلى دبي، التي رسخت مكانتها كمحور عالمي بارز للسياحة والأعمال".

تطوير

تستمر "إعمار مولز" في تعزيز بنيتها التحتية في قطاع تجارة التجزئة مع مشروع توسعة "فاونتن فيوز" و"زعبيل" لربط "دبي مول" ببوليفارد الشيخ محمد بن راشد وشارع المركز المالي، على التوالي. ومن المقرر افتتاح المشروعين العام الحالي، ليضيفا 4500 موقف للسيارات في "دبي مول"، الأمر الذي يضمن قدراً أكبر من التسهيلات للزوار.

وستفتتح "إعمار مولز" وجهتها الجديدة دبي هيلز مول" في عام 2020، مع نحو 2 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية المخصصة للتأجير، ونحو 550 من المتاجر والمرافق الترفيهية. وسيضم "دبي هيلز مول" أربعة مراكز ترفيهية عائلية رئيسية، بالإضافة إلى مجمع لدور العرض السينمائي، ومتجر هايبرماركت، وسبعة متاجر كبرى رئيسية، وما يزيد عن 7000 موقف للسيارات.

وعلى صعيد المراكز التجارية ضمن المجمعات السكنية، تقوم "إعمار مولز" بإعادة تطوير "قرية السهول" لإضافة نحو 95 ألف قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، ومن المقرر استكمال المشروع في العام 2020.