مركز دبي المالي العالمي.. قلب الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن أكثر من 250 شركة انضمت إلى مركز دبي المالي في النصف الأول من 2019، ليبلغ إجمالي عدد الشركات المسجّلة 2289 شركة، بزيادة سنوية قدرها 14%، يعمل فيها أكثر من 24 ألف موظف.

وقال سموه في تدوين عبر «تويتر»: «هذه أرقام نفتخر بها ونتطلع إلى مضاعفتها وتحقيق المزيد من النمو». ووفقاً لنتائج أعمال المركز في النصف الأول من العام فقد سجل أداءً قوياً رفع نسبة الإشغال في المباني المملوكة له إلى 99%.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن دبي تواصل ترسيخ سمعتها على مستوى العالم بوصفها محوراً عالمياً للأعمال والابتكار، وأن مركز دبي المالي العالمي يعزز مساعيها في هذا الإطار، إذ يترجم الأداء القوي الذي حققه المركز خلال النصف الأول من عام 2019 الثقة التي وضعتها المؤسسات المالية العالمية في دبي.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ــ مركز دبي المالي العالمي منصة الشركات للنجاح واكتشاف الفرص