مركز دبي المالي العالمي منصة الشركات للنجاح واكتشاف الفرص

المصدر: دبي - البيان

واصل مركز دبي المالي العالمي مساهمته في ترسيخ دعائم نمو وازدهار اقتصاد الإمارات، ومساعيه الرامية إلى الوفاء بالتزاماته تجاه تشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي وضمان مقومات تطوره، مع تسجيله أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري. ويعد المركز هدفاً رئيسياً للشركات من أجل تحقيق النجاح واكتشاف الفرص في المنطقة.

وشهد المركز نمواً مستداماً خلال النصف الأول، حيث استقبل أكثر من 250 شركة جديدة، ليصل إجمالي عدد الشركات الناشطة المسجّلة إلى 2289 شركة، محققاً زيادة قدرها 14% على أساس سنوي.

وقد أسهم ذلك في توفير ما يزيد على 660 فرصة عمل، ليصل بذلك إجمالي عدد العاملين في المركز إلى أكثر من 24 ألف موظف، مما حقّق نسبة إشغال 99% في المباني المملوكة لمركز دبي المالي العالمي.

سمعة عالمية

وأكّد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي أن دبي تواصل ترسيخ سمعتها على مستوى العالم بوصفها محوراً عالمياً للأعمال والابتكار، وأن مركز دبي المالي يعزز مساعيها في هذا الإطار، إذ يترجم الأداء القوي الذي حققه المركز خلال النصف الأول 2019 الثقة التي وضعتها المؤسسات المالية العالمية في دبي، مشيراً سموه إلى أن عملية توسعة المركز انسجاماً مع «وثيقة الخمسين» التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستعزز من دور إمارة دبي كمركز رئيس للشركات من جميع أنحاء العالم للوصول إلى الفرص المتاحة في المنطقة.

شركات مالية

ويضم المركز المالي حالياً أكثر من 671 شركة مرتبطة بالقطاع المالي بعد تحقيق زيادة بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتشمل شركات الخدمات المالية التي انضمت إلى المركز في عام 2019 كلاً من «ماي بنك الإسلامي» في ماليزيا، و«كانتور فيتزجيرالد» في الولايات المتحدة الأمريكية، و«أطلس لإدارة الثروات»، و«بنك موريشيوس التجاري».

إضافة إلى ذلك، انضمت شركات غير مالية رائدة إلى المركز في غضون الستة أشهر الأولى من عام 2019، مثل «جايد بوينت الشرق الأوسط وأفريقيا»، و«ميدترونيك فاينانس هنغاريا»، و«نتوورك إنترناشيونال».

موقع ريادي

من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «نجح المركز منذ تأسيسه عام 2004 في الحفاظ على موقعه الريادي ضمن قطاع الخدمات المالية، بوصفه أول مركز متخصص من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث واصل خلال 15 عاماً تطبيق نهجه المتطور من خلال الإطار التشريعي والقانوني المتميز الذي وضعه، إلى جانب تطوير منظومته التشغيلية الشاملة.

ويلعب المركز دوراً أساسياً في ريادة عملية تحول القطاع المالي وتطوره، بما يدعم نمو اقتصاد الدولة وتأهيل الجيل المقبل من المهنيين المتخصصين في هذا المجال».

مستقبل قطاع

واستجابة للطلب الكبير الذي يشهده مركز دبي المالي العالمي من قبل المؤسسات المالية حول العالم، استهل المركز المالي عام 2019 بالإعلان عن خطط توسعية جديدة لدعم مستقبل اقتصاد دبي والإمارات، والتي ستسهم في رفع مساحته بمعدل ثلاثة أضعاف، وستعزز من مساعيه الرامية لتحقيق رؤية الإمارة الطموحة، إلى جانب ضمان تنويع وتطوير قطاع الخدمات المالية في المنطقة.

وستوفر التوسعة الجديدة مركزاً رئيسياً لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار، بما يعزز من سمعة المركز بوصفه من بين أكثر المراكز المالية تطوراً ومن مكانة دبي بين أفضل 10 مراكز لهذا النوع من الشركات، بحسب تصنيف مجلة «ذا بانكر» التابعة لمجموعة «فايننشال تايمز».

وسجّل المركز المالي زيادة ملحوظة في عدد الشركات التي تشكل منظومة التكنولوجيا المالية من 80 إلى 200 شركة خلال الأشهر الستة الأخيرة، في حين تضاعف عدد هذه الشركات التي حصلت على التراخيص من 35 إلى أكثر من 80 شركة خلال النصف الأول 2019.

وشملت قائمة شركات التكنولوجيا المالية المسجّلة لدى مركز دبي المالي العالمي كمقر لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا كلاً من شركة «فينيرجو»، ومقرها الرئيسي في العاصمة الأيرلندية دبلن، وشركة «تشارلز تايلور» الرائدة بتقديم الخدمات التكنولوجية لقطاع التأمين «إنشورتك»، ومنصة التمويل الجماعي «فاندد باي مي» السويدية.

مكانة عالمية

وعلّق عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، قائلاً: «نواصل ترسيخ مكانتنا العالمية كمركز اقتصادي ومالي محوري في المنطقة، مع إحراز تقدم كبير نحو تحقيق أهدافنا ضمن استراتيجية المركز 2024.

كما أن تركيزنا على الابتكار والتكنولوجيا سيوفر لنا مجالاً مهماً للنمو المستدام، وذلك مع استمرارنا نحو قيادة مستقبل القطاع المالي، إذ نؤكد أن تحويل عروضنا في مجال أساليب الحياة العصرية، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية في مجالي التقنية والتكنولوجيا المالية، من شأنه أن يعزز ثقتنا بأهمية مكانة المركز المالي بين أكثر المراكز المالية الرائدة في العالم، حيث يبقى وجهة رائعة للعيش والعمل والترفيه وممارسة الأعمال».

طلبات مشاركة

وتلقى المركز أكثر من 425 طلب مشاركة في النسخة الثالثة لبرنامج مسرّع الأعمال «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي من قبل الشركات الناشئة التي تعمل بمجالات خدمات تقنيات التنظيم المالي، وتكنولوجيا خدمات الصيرفة الإسلامية، وتكنولوجيا التأمين، ومختلف مجالات تكنولوجيا الخدمات المالية، ما يمثل زيادة بنسبة 42% عن عدد المشاركات في نسخة البرنامج لعام 2018.

ويشكل ذلك نمواً بنحو ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع النسخة الأولى للبرنامج في عام 2017، ما يبرهن على سرعة تطور هذا القطاع، والمكانة المميزة التي تتمتع بها دبي ومركز دبي المالي العالمي كوجهةٍ مفضلة للشركات الناشئة والمتخصصة بمجال تكنولوجيا الخدمات المالية، والتي تتطلع إلى تأسيس أعمالها وتعزيز حضورها في المنطقة. وقد أتى ما يقرب من نصف طلبات التسجيل الواردة إلى البرنامج في 2019 من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

مقابلات

وجرى اختيار 33 شركة ناشئة بعد سلسلة من المقابلات التي أجريت بالتشاور مع شبكة شركاء برنامج «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي والمكونة من 21 شريكاً مشاركاً، والتي تشمل عدداً من المؤسسات المالية الرائدة، من بينها «مصرف أبوظبي الإسلامي»، ومصرف «الإمارات الإسلامي»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، وشركة «فينابلر»، وبنك «إتش إس بي سي»، و«بنك الفجيرة الوطني»، و«نور بنك»، و«بنك الرياض»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وشركة «فيزا»، بالإضافة إلى الشركاء من المؤسسات المالية بما في ذلك «البنك العربي» و«بنك أبوظبي الأول».

وستتعاون الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التأمين بشكل وثيق مع شركاء التأمين لبرنامج «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي بما في ذلك شركة «أكسا الخليج»، وشركة «نور للتكافل»، و«شركة زيورخ للتأمين المحدودة» (في مركز دبي المالي العالمي)، و«المجموعة العالمية الأمريكية»، و«دار التأمين»، وشركة «سيجنا للتأمين في الشرق الأوسط»، وشركة «متلايف»، وذلك بهدف مساعدة تلك الشركات الناشئة على تطوير حلول مبتكرة لمواكبة الاحتياجات المتنامية في القطاع.

علاوةً على ذلك، ستشهد نسخة هذا العام من البرنامج تزويد المرشحين النهائيين من الشركات العاملة في مجالي التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين بالدعم من قبل «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، بصفته الشريك الاستراتيجي؛ وشركة «اتصالات»، بصفتها شريك التحول الرقمي.

برنامج

وتأكيداً على التزامه الراسخ بدعم التكنولوجيا المالية في المنطقة، استضاف مركز دبي المالي العالمي أول يوم تجريبي للدورة الافتتاحية من برنامج «ستارت أب بوت كامب» في شهر أبريل 2019، وذلك بالتعاون مع بنك «إتش إس بي سي» و«بنك المشرق»، حيث جرى تخريج الدفعة الأولى المكونة من 10 شركات ناشئة بمجال التكنولوجيا المالية، وذلك من دول مختلفة شملت دولة الإمارات، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، واليونان، وفرنسا، وتايلاند، وغانا، والمغرب، وأوكرانيا، وجمهورية التشيك.

ويستفيد المجتمع المزدهر من الشركات المتخصصة بالتكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي من علاقته القوية مع نخبة من برامج المسرّعات العالمية، والتي يواصل تعزيزها عبر إبرام اتفاقيات التفويض والشراكات المستمرة.

وكان المركز قد أبرم 4 مذكرات تفاهم خلال النصف الأول، وشملت إحداها اتفاقية مع «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» للمساعدة في دعم قطاع ريادة الأعمال في دولة الإمارات وتعزيز الأجندة الوطنية للابتكار، إلى جانب 3 اتفاقيات أخرى مع مراكز «فينتك السعودية» و«فينتك ديستريكت» في ميلانو و«فينتك إسطنبول»، ما أفضى إلى توسيع نطاق شبكته من المراكز العالمية المتخصصة بالتكنولوجيا المالية لتبلغ 14 مركزاً.

تمويل

علاوةً على ذلك، بذل مركز دبي المالي العالمي جهوداً حثيثة لتعزيز إمكانية الوصول إلى التمويل عبر بناء منظومته الخاصة برأس المال الاستثماري ومشاركتها، فضلاً عن الاستثمار بشكل مباشر في الشركات الواعدة بمجال التكنولوجيا المالية.

وأعلن المركز في مارس 2019 عن تكليف شركتي «ميدل إيست فينتشر بارتنرز» و«ومـــضة كابيـــتال» لإدارة 10 ملايين دولار من إجمالي قيمة صندوق التكنولوجيا المــالية التابع للمركز البـــالغ 100 مليــون دولار.

وتلقى المركز حتى الآن 50 طلب مشاركة من الشركات الــعاملة بمخـــتلف مجالات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك حلول الدفع واستشارات تكنولوجيا الروبوتات وتقنيات «بلوك تشين» ومنصات معرفة العميل.

وتساوى عدد طلبات المشاركة التي تم تقديمها بين الشركات في مراحل التأسيس الأولى والشركات في مرحلة النمو، ما يبرهن على الاهتمام الكبير الذي تبديه الشركات الناشئة من مختلف مراحل دورة الأعمال بالمشاركة في البرنامج.

تأهيل الكوادر

وفرت «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» منظومة تعليمية مالية وقانونية عالمية المستوى عبر شراكات استراتيجية من 26 مؤسسة أكاديمية وهيئات حكومية، حيث وصل عدد الخريجين الذين حصلوا على دورات تعليم تنفيذي وبرامج في المالية والتجارة والقانون وبرنامجي الماجستير في القانون فيها إلى أكثر من 5500 خريج.

ولا تزال قيم تبادل المعرفة وريادة الفكر تشغل محاور التركيز الأساسية بالنسبة للمركز المالي الرائد في المنطقة.

وشهدت الدورة الثالثة من مؤتمر دبي الدولي للتأمين، والدورة الثانية من المنتدى المالي العالمي، حضور ما يزيد على 700 من الجهات الرائدة على مستوى القطاع في كل واحدة من هاتين الفعاليتين المتخصصتين.

من جانب آخر، استقطب المنتدى المالي العالمي، الذي شهد مستويات حضور مضاعفة لقادة الأعمال قياساً بدورته الافتتاحية عام 2018، مجموعة من الشخصيات البارزة من أمثال جيري جريمستون، الرئيس السابق لمجلس إدارة «باركليز بنك بي إل سي»، ومارك موبيوس أحد أبرز المستثمرين العالميين في الأسواق الناشئة.

432 علامة تجارية رائدة تشغل جنبات المركز

يشغل المركز اليوم 432 علامة تجارية رائدة في مجال أسلوب الحياة العصرية والفن والأزياء والمأكولات والمشروبات، حيث تشكّل جميعها 91% من مساحات التجزئة الرئيسية، وستتعزز هذه العروض المقدّمة أكثر بمجرد افتتاح «جيت أفينيو» بالكامل.

كما سيوفّر المشروع عند فتح أبوابه إمكانية الوصول إلى عروض أساليب الحياة العصرية الشاملة، وسهولة الربط بين مختلف مباني المركز من مبنى البوابة إلى أبراج سنترال بارك.

ويؤمن «جيت أفينيو» لمجتمع المركز المالي تجربة تجزئة جديدة تشمل أكثر من 100 يوم من أنشطة الفنون والثقافة والصحة، مما يجعل المركز الوجهة الأفضل للجمع بين ممارسة الأعمال وضمان أسلوب الحياة المميز. وأعلنت مجموعة «هيلتون للفنادق والمنتجعات» عن افتتاح «فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي».

قانون الإعسار يوفر نظاماً أكثر فاعلية لإعادة هيكلة حالات الإفلاس

بهدف ضمان قدرة الشركات والمستثمرين على العمل في جميع أنحاء المنطقة بثقة وكفاءة، كشف مركز دبي المالي العالمي في يونيو 2019 عن بدء تطبيق قانون الإعسار الجديد، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويساعد القانون الجديد على توفير نظام أكثر كفاءة وفعالية لإعادة هيكلة حالات الإفلاس للأطراف المعنية في مركز دبي المالي العالمي.

إلى جانب ذلك، واصل مركز دبي المالي العالمي العمل على إرساء بيئة جاذبة، تضمن للقوى العاملة القوية في المركز، والبالغ عددها 24 ألف موظف، على مواصلة مسيرة الازدهار، بالإضافة إلى حماية احتياجات كل من جهات أصحاب العمل والموظفين والموازنة بينها.

إطلاق خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل

أطلق مركز دبي المالي العالمي خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل التي ستشهد تطوير نظام مكافآت نهاية الخدمة من مخطط قائم على المكافآت إلى مخطط قائم على المساهمات، إضافة لتوفير عنصر ادخار طوعي للموظفين.

وكشف المركز عن نظام موحّد «للشركات المحددة»، والذي يجعل من عمليات الهيكلة والتمويل في المركز أسرع وأكثر مرونة وكفاءة من حيث التكلفة. ويشمل النظام الجديد هيكليات الأعمال التي سبق وأن قدّمها المركز، بما في ذلك الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى والشركات ذات الأغراض الخاصة.

وساهم هذا في إنشاء مجموعة قوية من الأعمال التجارية المحتملة ضمن قطاع تمويل الطيران، لإضافة لحشد اهتمام كبير من المكاتب والشركات العائلية التي تسعى لاستخدام هذه الهيكليات من أجل تخطيط التعاقب.