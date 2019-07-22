79 رخصة تجارية في دبي يومياً

المصدر: دبي - البيان

بلغ إجمالي عدد الرخص التجارية الجديدة، التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في يونيو، 2,394 رخصة، بمعدل 79 رخصة يومياً، لتسهم في إضافة 7,598 إلى سوق العمل.

وأظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة أن الرخص توزعت على عدة أنشطة، جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 58.5%، والتجارية 38.9%، والسياحية 1.9%، والصناعية 0.7%.

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن «خريطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، مواصلة دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخريطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

2400 رخصة في دبي خلال يونيو توفر 7600 وظيفة