سيووورلد مجازين: سفاري الصحراء العربية بدبي الأفضل في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

إذا كنت تعتقد أن الجبال والشواطئ والغابات الخضراء المورقة فقط هي القادرة على جذب السياح، فعليك التفكير مرتين. فحتى الصحاري تجذب السياح وتتلقفهم في أحضانها بأعداد غفيرة. ولا يسع المرء إلا أن يقع في هوى الرمال الذهبية المتألقة للصحاري الساحرة. ورحلات السفاري الصحراوية أمست عنصرا أساسيا في الصحاري. تخيل نفسك في سيارة جيب او سيارة تقودها وسط كتل من الرمال الذهبية، ثم تمارس ركوب الجمال وفقا لتقرير نشره موقع مجلة" ceoworld magazine".

ولقد اختارت المجلة سفاري صحراء دبي كأفضل تجربة سفاري صحراوية في العالم ضمن قائمة ضمت أفضل رحلات السفاري الصحراوية في العالم، بقولها: إن هذه الرحلة الأسطورية تتيح لك تجربة البيئة الصحراوية في ضواحي دبي.

وإذا كنت ترغب في تجربة تحلق بك في عالم آخر من الخيال، فما عليك سوى اختيار رحلة سفاري صحراوية عند غروب الشمس. لتستمتع بركوب الكثبان الرملية على متن سيارة ذات أربع عجلات وتناول الطعام في مخيم سفاري وممارسة مجموعة من خيارات الترفيه مثل أداء الرقص الشرقي النشط للغاية على الإيقاعات العربية. وسيكون فصل الشتاء أفضل موسم لزيارة دبي وتجربة رحلات السفاري. لذلك اختر أي شهر من أكتوبر إلى أبريل لهذه التجربة المثيرة. وأقرب مطار هو مطار دبي الدولي، حيث يمكنك استئجار سيارة أجرة إلى الصحراء.