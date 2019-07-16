منصة رقمية تضم 8 بنوك للتمويل التجاري

المصدر: دبي - البيان، وام

يشـهد القطــاع المصرفي في الإمارات عـدداً مــن المبــادرات الابتكارية التي تستهدف تسهيل عمليات الوصــول إلى الخدمــات المصرفيــة سواء للأفراد أو الشركات.

ومن أحدث تلك المبادرات اتفاقية تعاون وقعتها «اتصالات ديجيتال»، مع عدد من المصارف بغرض إطلاق مشروع ريادي مبتكر يهدف لاستخدام تقنيات البلوك تشين في العمليات المصرفية التجارية.

وقامت «اتصالات ديجيتال» بتطوير منصة رقمية متقدمة لعمليات التمويل التجاري، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وشركة أفانزا إينوفيشنز، والتي تهدف في مرحلتها الأولى إلى حماية المصارف من مخاطر التمويل المزدوج والاحتيال باستخدام الفواتير، على أن تتوسّع لاحقاً لتشمل العناصر الأساسية الأخرى من عمليات التمويل التجاري.

وانضمت 7 مصارف أخرى للمنصة، هي بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك التجاري الدولي، وبنك المشرق. وستكون المنصة متاحة لجميع البنوك بالدولة للاشتراك.

وفي مؤشر على مدى التطور الذي شهدته أتمتة القطاع المصرفي ارتفعت نسبة المستخدمين للقنوات المصرفية الرقمية في الإمارات إلى 90% في حين وصلت نسبة سكان الدولة الذين يستخدمون أجهزة الصراف الآلي 100%.

ووثقته الدراسات المتخصصة التي أعدتها العديد من الجهات الرسمية ومن ضمنها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والتي شملت خدمات 19 بنكاً أن عدد مرات تحميــل وتثبيـت التطبيقـات المصرفيـة تراوح مـا بيـن 90 ألـف مـرة إلى 5.4 ملايين مـرة، الأمر الذي يؤكـد بوضـوح الإقبـال الكبيـر مـن أصحـاب الحسـابات علـى اســتخدام القنــوات الرقميــة في تنفيذ معاملاتهم المصرفيــة.

يشار إلى أن دراسة سابقة أظهرت استعداد الأفراد في الإمارات لفتح حسابات مصرفية في بنك رقمي فقد وافق 48% من السكان ما يعني التوجه نحو تأسيس البنوك الافتراضية التي بدأت بالفعل بعض البنوك باستخدامها.

تعاون بين «اتصالات ديجيتال» و8 مصارف للارتقاء بالأنظمة المالية عبر «البلوك تشين»