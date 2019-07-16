تعاون بين «اتصالات ديجيتال» و8 مصارف للارتقاء بالأنظمة المالية عبر «البلوك تشين»

المصدر: دبي - وام

أعلنت «اتصالات ديجيتال» أمس دخولها في اتفاقية تعاون مع عدد من المصارف في الدولة بغرض إطلاق مشروع ريادي مبتكر يهدف لاستخدام تقنيات البلوك تشين في العمليات المصرفية التجارية.

وقامت «اتصالات ديجيتال» التابعة لـ «مجموعة اتصالات» بتطوير منصة

UAE Trade Connect الرقمية المتقدمة لعمليات التمويل التجاري، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وشركة أفانزا إينوفيشنز والتي تهدف بمرحلتها الأولى إلى حماية المصارف من مخاطر التمويل المزدوج والاحتيال باستخدام الفواتير، على أن تتوسّع لاحقاً لتشمل العناصر الأساسية الأخرى من عمليات التمويل التجاري. وتستخدم المنصة تقنيات مثل البلوك تشين، وهي تقنية لحماية بيانات السجلات بحيث يستحيل تغييرها، وتقنية الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتوفير الحماية الكاملة للمصارف المشاركة في المنظومة الجديدة بالإمارات.

وانضمت 7 مصارف أخرى للمنصة، إضافة لبنك أبوظبي الأول، ووقع اتفاقية الانضمام عن «اتصالات» سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «مجموعة اتصالات». ومن المصارف منوج مينونن رئيس خدمات المعاملات المصرفية العالمية ببنك أبوظبي الأول، وسوميت أغاروال نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات المصرفية ببنك الإمارات دبي الوطني، وبيتر إنجلاند الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، وحسن الرضا مدير عام المؤسسات والمعاملات المالية ببنك دبي التجاري، وديفيد ججرسون رئيس تجربة العملاء ومنصات التطوير ببنك الفجيرة الوطني، وهيثم المعايرجي الرئيس العالمي لقطاع التعاملات المصرفية بمصرف أبوظبي الإسلامي، وجيمس غرينوود الرئيس التنفيذي للعمليات بالبنك التجاري الدولي، وأحمد عبد العال نائب الرئيس الأول التنفيذي ببنك المشرق.