دبي تطور طريقاً رقمياً للتجارة الإقليمية والعالمية

المصدر: دبي - البيان

بدأت دبي تطوير مشروع طريق الحرير الرقمي ضمن مبادرة «دبي X 10» عبر توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة دبي وموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات أمس، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية 2020 ليشكل نقلة نوعية في تسهيل التجارة الإقليمية والعالمية.

ويشمل المشروع تطوير منصة إلكترونية متكاملة آمنة ومتطورة باستخدام تقنية البلوك تشين، تسهم في تخطي معوقات التجارة الحالية، كارتفاع التكاليف وغياب الشفافية وتنوع التشريعات، إضافة إلى غياب الأمان في المعاملات التجارية.

وتهدف الاتفاقية إلى صياغة منظومة التجارة العالمية، وجعل دبي الأولى عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وتعزيز مكانتها بوصفها واحدة من أهم مراكز الأعمال في العالم، إضافة إلى العمل على وضع إجراءات وخطط لدعم التجارة وضمان بيئة عمل جاذبة في دبي وعالمياً. ويشمل المشروع التعاون مع موانئ دبي العالمية ضمن المنظومة المتكاملة المتعلقة بجميع إجراءات التجارة.

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