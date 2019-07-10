دبي تبدأ تطوير طريق الحرير الرقمي

المصدر: دبي- البيان

وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية ـــ إقليم الإمارات أمس في مقر الغرفة لبدء تطوير مشروع طريق الحرير الرقمي ضمن مبادرة «دبيX 10» والذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية 2020 ليشكل نقلة نوعية في تسهيل التجارة الإقليمية والعالمية.

ويشمل المشروع تطوير منصة إلكترونية متكاملة آمنة ومتطورة باستخدام تقنية البلوك تشين، تسهم في تخطي معوقات التجارة الحالية كارتفاع التكاليف وغياب الشفافية وتنوع التشريعات بالإضافة إلى غياب الأمان في المعاملات التجارية. وقع الاتفاقية من جانب غرفة دبي حمد بوعميم، مدير عام الغرفة ومن جانب موانئ دبي العالمية محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية ـــ إقليم الإمارات.

نمو مستقبلي

وقال بوعميم إن المنصة التي يتم تطويرها ستقود مرحلة النمو المستقبلي لقطاع التجارة العالمية انطلاقاً من دبي، معتبراً أن استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل ممارسة الأعمال يشمل ركيزة أساسية في الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في دبي لصياغة مستقبل القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن منصة طريق الحرير الرقمي ستوفر الكثير من الوقت والجهد، وستساهم في إلغاء التعقيدات الإجرائية للحركة التجارية، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية، وتوفير معلومات موثقة ودقيقة لجميع الأطراف، وتعزز إجراءات الأمان فيما يتعلق بالبضائع المزيفة والحد منها بما يخدم الأهداف العالمية لدعم قطاع التجارة حول العالم.

وأوضح أن الاستثمار في بناء المستقبل هو أولوية لغرفة دبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، حيث إن قطاع التجارة يعتبر ركيزة في اقتصاد دبي، وجزءاً أساسياً في استراتيجية التنوع الاقتصادي للإمارة، ولذلك فإننا نتوقع أن يساهم المشروع بتوحيد الإجراءات المتبعة في حركة التجارة العالمية، وتبسيطها وتسهيلها بالتناغم مع خطة دبي 2021 وخاصةً في مجال ترسيخ مكانتها كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي.

وقال محمد المعلم: هذه الشراكة تأتي في إطار مبادرة دبي إكس 10 التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لترسيخ مكانة دبي كوجهة تجارية تتمتع ببنية لوجستية متطورة، وأن ما تحققه اليوم ستطوره مدن أخرى حول العالم خلال السنوات العشر المقبلة.

وتهدف الاتفاقية إلى صياغة منظومة التجارة العالمية، وجعل دبي الأولى عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم مراكز الأعمال في العالم، بالإضافة إلى العمل على وضع إجراءات وخطط لدعم التجارة وضمان بيئة عمل جاذبة في دبي وعالمياً. ويشمل المشروع التعاون مع موانئ دبي العالمية ضمن المنظومة المتكاملة المتعلقة بجميع إجراءات التجارة.

مزايا المشروع وأهدافه:

1 يتخطى ارتفاع التكاليف

2 يعزز الشفافية

3 يوفر معلومات موثقة

4 يتجاوز تنوع التشريعات

5 يوفر الأمان

6 يقلص الوقت والجهد

7 يصوغ منظومة التجارة العالمية

٨ يجعل دبي الأولى في سهولة الأعمال

٩ يعزز مكانة دبي الريادية عالمياً

١٠ يتناغم مع خطة دبي 2021