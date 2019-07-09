تسارع قوي في اقتصاد دبي

المصدر: دبي ـ البيان

تسارع معدل نمو النشاط التجاري بالقطاع الخاص في دبي خلال يونيو للمرة الخامسة في الأشهر الستة الأولى من 2019، وهو أقوى معدل منذ بدء مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في 2010.

وسجل المؤشر 58.4 نقطة في يونيو، حيث لم يتغير كثيراً عن مستوى مايو الأعلى في 52 شهراً وهو 58.5 نقطة.

ويأتي الارتفاع ليعكس استمرار الزيادات القوية في النشاط الإجمالي والأعمال الجديدة.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك، إن بيانات الربع الثاني 2019 تشير إلى تسارع حاد في اقتصاد دبي، حيث كان متوسط قراءة المؤشر هو الأعلى منذ الربع الأول من عام 2015، ومع ذلك جاء هذا النمو في حجم الإنتاج بناءً على خلفية استمرار تخفيض الأسعار.

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