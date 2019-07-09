دبي تسجل أقوى نشاط تجاري في 9 سنوات

المصدر: دبي- البيان

سجل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي 58.4 نقطة في شهر يونيو، مرتفعاً عن مستوى شهر مايو الأعلى في 52 شهرًا وهو 58.5 نقطة. ويأتي ارتفاع قراءة المؤشر ليعكس استمرار الزيادات القوية في النشاط الإجمالي والأعمال الجديدة.

وواصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، التوسع القوي في إجمالي النشاط التجاري في شهر يونيو، حيث تسارع معدل نمو النشاط التجاري للمرة الخامسة في الأشهر الستة الأولى من 2019، وهو أقوى معدل منذ بدء السلسلة في 2010.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:«كان هناك تغير بسيط في دراسة شهر يونيو مقارنة بشهر مايو، إلا أن بيانات الربع الثاني من 2019 تشير إلى تسارع حاد في اقتصاد دبي خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث كان متوسط قراءة مؤشر مراقبة حركة اقتصاد دبي هي الأعلى منذ الربع الأول من عام 2015، وتدعم بيانات الدراسة حتى الآن رأينا بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي من المرجح أن يكون أسرع هذا العام مقارنة بعامي 2017 و2018».

ويأتي ارتفاع قراءة المؤشر ليعكس استمرار الزيادات القوية في النشاط الإجمالي والأعمال الجديدة، على عكس معدلات التوظيف التي لم تساهم بشكل عام.

وأشارت بيانات شهر يونيو إلى زيادة ملحوظة أخرى في الأعمال الجديدة في اقتصاد القطاع الخاص، حيث تباطأ معدل التوسع عن ذروته المسجلة في شهر مايو مؤخرًا، لكنه ظل من بين اقوى المعدلات المسجلة منذ بدء السلسلة في عام 2010، كما ارتفعت توقعات النشاط التجاري لـ 12 شهرًا القادمة خلال شهر يونيو، حيث سجل المؤشر المعني قراءة أقل مما كان عليه في شهري أبريل ومايو، ولكنها كانت أعلى من أي فترة سابقة منذ بدايته، وسجلت توقعات المبيعات في قطاع الجملة والتجزئة مستوىً قياسيًا جديدًا.

واستمر انخفاض ضغوط الأسعار في منتصف عام 2019 وتباطأ تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي إلى أضعف مستوى في سلسلة التضخم الحالية الممتدة لـ 15 شهرًا. في الوقت ذاته انخفضت أسعار السلع والخدمات للشهر الرابع عشر على التوالي، ولكن بأبطأ معدل منذ شهر فبراير، واستمرت جميع القطاعات الرئيسية الثلاثة في تخفيض الأسعار في شهر يونيو.

معدل التوظيف

ولم يتغير معدل التوظيف بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط على نطاق واسع في يونيو (49.9 نقطة) حيث بقيت الشركات حذرة مرة أخرى فيما يتعلق بضم موظفين جدد، وكان متوسط مؤشر التوظيف 50.0 نقطة منذ شهر فبراير 2018.

ومن بين القطاعات الثلاثة الرئيسية التي يتم نشر البيانات بشأنها، انخفض عدد الموظفين في قطاعي السياحة والترفيه والإنشاءات، لكنه ارتفع في قطاع الجملة والتجزئة.