أول اتصال مرئي بتقنية الجيل الخامس في المنطقة

المصدر: Ⅶ دبي - وائل اللبابيدي

اتصال غير مسبوق إقليمياً لأول مكالمة فيديو عبر شبكة الجيل الخامس 5G، في حدث صنعته «البيان» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) باستخدام هواتف ذكية تجارية تدعم تقنية 5G لاختبار جودة وسهولة الاتصال عبر الجيل الخامس للاتصالات.

وخلال اتصال استمر 10 دقائق بين «البيان» و«دو»، تحاورت منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول، مع سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في «دو»، الذي كان على الطرف الثاني من الاتصال، عن مزايا وسرعة التقنية الجديدة، حيث سلّط البلوشي الضوء على فوائد ومزايا وتطبيقات هذه التقنية.

واختبر الطرفان، خلال الاتصال المرئي الذي تم بسلاسة وكمون شبه معدوم (بطء إرسال البيانات)، مدى سهولة وجودة الاتصال بتقنية 5G على أرض الواقع.

وتوقع الجانبان، خلال الاتصال، زيادة في تبنّي المكالمات عبر الفيديو والتفاعلات المباشرة والواقعية مع إطلاق المزيد من التطبيقات المتوافقة خلال المرحلة المقبلة، وخصوصاً في مجال الواقع الافتراضي والمعزز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمدينة الذكية، ومراقبة عمليات الإنتاج والتحكم عن بعد، وغيرها الكثير.