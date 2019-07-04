«البيان» تدشّن أول مكالمة فيديو بالمنطقة عبر 5G «دو»

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

دشنّت «البيان» أمس أول مكالمة فيديو عبر شبكة الجيل الخامس 5G على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وذلك في مقر «البيان» بدبي وباستخدام هواتف ذكية تجارية تدعم تقنية 5G، التي تعتبر الإمارات من أول مستخدميها على مستوى العالم.

وخلال اتصال بين مقر «البيان» و«دو» في دبي لاختبار جودة وسهولة الاتصال عبر الجيل الخامس استفسرت منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول لـ «البيان»، من سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في «دو»، الذي كان على الطرف الثاني من الاتصال، عن مزايا وسرعة التقنية الجديدة.

حيث سلّط البلوشي الضوء على فوائد ومزايا وتطبيقات هذه التقنية، مشيراً إلى أن نسبة تغطية 5G ستصل إلى 15% من المساحات المأهولة في الإمارات بنهاية العام الحالي، مـع تســريع الانتشار بنهاية 2020.

وأوضح خلال الاتصال الذي تم بسلاسة وكمون شبه معدوم (بطء إرسال البيانات) واستمر 10 دقائق أن استخدام التقنية يتطلب هواتف متوافقة مع 5G وهي متوفرة في الإمارات حالياً، ومن دون تكاليف إضافية. وأضاف أن تقنية 5G في بداياتها اليوم في أغلب الإمارات من حيث الانتشار، وهذه التقنية تسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز الكفاءة وتحفيز الابتكار وتحليل البيانات بشكل مباشر.

وتوقع البلوشي زيادة في تبني المكالمات عبر الفيديو والتفاعلات المباشرة والواقعية التي تحتاج لسعة نقل بيانات عالية في بداية انتشار هذه التقنية مع إطلاق المزيد من التطبيقات المتوافقة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في مجال الواقع الافتراضي والمعزز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمدينة الذكية، ومراقبة عمليات الإنتاج والتحكم عن بعد، وغيرها الكثير.

هواتف التقنية

وأوضح أن «دو» توفر اليوم هواتف متوافقة مع 5G من شركة «زي تي إي» الصينية، وأن الشركة فتحت كذلك الطلب المسبق على هواتف «مايت 20X» من هواوي مع توافر الأجهزة منتصف الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الإمارات كانت الأولى في استخدام هواتف 5G على مستوى المنطقة. وأشار البلوشي خلال الحوار إلى أن سرعة استخدام وتنزيل مقاطع الفيديو على تطبيق «واتساب» ستكون أعلى مع توافر سعات أكبر.

وإجابة عن سؤال منى بوسمرة خلال مكالمة الفيديو حول دور «دو» في دعم «إكسبو2020»، أوضح البلوشي أن «إكسبو2020» يوفّر فرصاً غير مسبوقة عالمياً لتجربة تطبيقات 5G، مشيراً إلى أن «دو» تعمل مع الجهات المختصة في «إكسبو 2020» في نشر دعم شبكات الجيل الخامس من خلال توفير شبكة الألياف البصرية وتأمين خدمات الاتصال في هذا الحدث العالمي الأهم الذي سيقدم تجربة لا تنسى لملايين الزائرين.

وخلال المكالمة المرئية قالت منى بوسمرة إن نشر خدمات 5G في الدولة يضع الإمارات في موقعها المستحق كواحدة من أفضل الدول العالمية، وتؤذن ببدء عهد جديد من الاتصالات في الدولة، مشيرة إلى أن 5G تمكّن من الاتصال اللامحدود، وتحفّز الابتكار، وتدعم خطط التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي في كل القطاعات.

وأضافت أن الاتصال يسلط الضوء على مدى سهولة وجودة الاتصال بتقنية 5G على أرض الواقع، مشيرة إلى استطلاع «البيان الإلكتروني» قبل أسبوع الذي أوضح أن 40% من مستخدمي الهواتف المحمولة عبّروا عن استعدادهم لاستخدام شبكة الجيل الخامس، في مؤشر على وجود اهتمام قوي بالفرص والاحتمالات التي تسمح بها هذه التقنية.

ولفتت بوسمرة إلى أن تجربة الجيل الخامس في «البيان»، التي فازت مارس الماضي بجائزة الصحافة العربية في «الصحافة الذكية» و«الصحافة الاقتصادية» ويتصدر موقعها الإلكتروني الصحف الإماراتية على المستوى الإقليمي في عدد الزيارات، تسمح كذلك باستكشاف فرص تعزيز العمل الصحفي التي يمكن أن تقدّمها هذه التقنية التي ستزيد سرعتها لدى طرح الشبكات المستقلة (SA) بمقدار 20 ضعفاً تقريباً عن الجيل الرابع، في تعزيز التواصل مع القرّاء والجمهور وجودة المحتوى المرئي.

نقلة نوعية

وأضافت: «نعتقد أن السرعة الفائقة وانخفاض نسبة الكمون يمكنان أن يحدثا نقلة نوعية كبيرة في الصحافة الرقمية من خلال تحسين طريقة جمع وتقديم الأخبار، علاوة على تعزيز قدرتنا على التقاط وإنتاج الوسائط الإعلامية الغنية في المواقف العاجلة. وبمرور الوقت، ومع زيادة استخدام وانتشار الأجهزة الداعمة لتقنية 5G، سنكون قادرين على تعزيز الطريقة التي يتم بها تسليم صحافتنا وتجربتها».

وفي نهاية الاتصال المرئي شكر البلوشي «البيان» على حرصها تعريف متابعيها على المزايا الإعلامية المختلفة لتقنية 5G، التي ستشكل العمود الفقري للعديد من الصناعات الحديثة في المستقبل.