دبي تقر إيجار العقارات المنتهي بالتملك

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، مبادرة «فرص الاستثمار في القطاع العقاري» (ريوس) التي سيتم من خلالها طرح باقة استثمارية من 4 منتجات استثمارية، تتضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك الذي يسمح للمستأجرين بالاستئجار لتملك عقاراتهم في نهاية المطاف، إضافة إلى صناديق الاستثمار العقارية الجماعية، وإجراءات الملكية الجزئية الخاصة بتسجيل الوحدات المملوكة لعدد من الشركاء، وتطبيقات المحافظ الاستثمارية. وتم اعتماد هذا المشروع ليكون محفزاً جديداً ونوعياً للقطاع العقاري في دبي.

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