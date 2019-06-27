تطبيق للهوية الوطنية الرقمية ينجز المعاملات بدقائق

المصدر: دبي - البيان

بفضل الهوية الوطنية الرقمية سيتمكن المتعاملون من الوصول إلى الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص عبر الهواتف الذكية، ما يشكل تطبيقاً لمفهوم الحكومة الشاملة، ويعزز الترابط والتكامل على مستوى قواعد البيانات والأنظمة الحكومية.

فقد تم إطلاق تطبيق «الهوية الرقمية» الذي يتيح للمواطنين والمقيمين والزوار، إمكانية الوصول بسهولة إلى خدمات الجهات المشاركة على مستوى دولة الإمارات من القطاعين الحكومي والخاص، عبر الهواتف الذكية من خلال تسجيل الدخول الإلكتروني، وتتوافر هذه الخدمة حالياً ضمن خدمة «باشر أعمالك»، التي يمكن للمتعاملين استخدامها لإصدار رخصة تجارية خلال 15 دقيقة. ويجري العمل حالياً على إضافة المزيد من الخدمات الحكومية التي تعتمد على التوقيع الرقمي عبر الهاتف المتحرك.

تفعيل أول «هوية وطنية رقمية» في الإمارات