تفعيل أول «هوية وطنية رقمية» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

تواصلت عمليات التوسع في مبادرة «الهوية الرقمية» لدولة الإمارات، التي تم إطلاقها أواخر العام الماضي بالتعاون المشترك والمتواصل بين دبي الذكية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة أبوظبي الرقمية، بهدف توفير أول هوية وطنية رقمية على مستوى الدولة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، والتي تتيح لهم الوصول للخدمات الحكومية المحلية والاتحادية، إلى جانب خدمات القطاع الخاص، من خلال تطبيق ذكي واحد، وباستخدام اسم مستخدم واحد فقط، إلى جانب إمكانية التوقيع الرقمي عبر جهاز الهاتف المتحرك.

وتكرس هذه المبادرة الجهود على مستوى الدولة في هذا المجال، لكون «الهوية الرقمية» لدولة الإمارات مشروعاً وطنياً يلبي احتياجات جميع سكان الدولة، حيث يجري العمل الآن على المضي قدماً لتطبيق هذه الخدمة في كافة الإمارات بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة أبوظبي الرقمية، إلى جانب السعي الحثيث لإضافة وضم العديد من خدمات القطاع الخاص وإتاحة الوصول إليها عبر تطبيق «الهوية الرقمية» لدولة الإمارات.

وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية أن مبادرة الهوية الرقمية لدولة الإمارات تشكل دعامة رئيسة لاستراتيجية التحول الرقمي لحكومة دبي ودولة الإمارات واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، كما تعزز أواصر التعاون الحكومي المشترك على المستوى الاتحادي ضمن ذات الإطار، للخروج بمنظومة خدمات حكومية وخاصة متكاملة وقادرة على مواكبة متطلبات مجتمعات ومدن المستقبل وكذلك احتياجات الناس.

وأضافت: نعمل مع شركائنا الاستراتيجيين في إمارة دبي وفق خريطة طريق واضحة، على تهيئة الدوائر الحكومية في دبي لإتاحة خدماتها باستخدام «الهوية الرقمية»، وذلك بعد التقدم الكبير الذي حققناه في توفير الخدمات عبر «الهوية الرقمية».

مشروع وطني

من جانبه أشاد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون بين الهيئة ودبي الذكية وقال: تقوم رؤية قيادتنا الرشيدة على أن التحول الرقمي هو مشروع وطني شامل لا يقتصر على الحكومة الاتحادية أو المحلية، وإنما ينظر إلى المتعامل باعتباره الهدف والغاية، ونتطلع من خلال العمل مع دبي الذكية وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية بأبوظبي إلى توفير هوية رقمية موحدة لخدمة مختلف شرائح المتعاملين، وعلى مدار الساعة، وفي بيئة تتسم بالسرعة والفاعلية والسهولة.

تكامل

من جانبها، قالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية الرامية إلى تحقيق الريادة في تكامل الخدمات الحكومية على المستوى الوطني، تحرص الهيئة على مواصلة الجهود نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وفق أعلى المعايير العالمية وذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بضرورة الاستمرار في العمل كفريق وطني واحد.

مفهوم الحكومة الشاملة

تم إطلاق تطبيق «الهوية الرقمية» تطبيقاً لمفهوم الحكومة الشاملة، الذي يتيح للمواطنين والمقيمين والزوار، إمكانية الوصول بسهولة إلى خدمات الجهات المشاركة على مستوى دولة الإمارات من القطاعين الحكومي والخاص، عبر الهواتف الذكية من خلال تسجيل الدخول الإلكتروني، وتتوافر هذه الخدمة ضمن خدمة «باشر أعمالك»، التي يمكن للمتعاملين استخدامها لإصدار رخصة تجارية خلال 15 دقيقة.