«وصل» تستقبل سكان «بارك غيت» في 2020

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تتسارع أعمال إنجاز المرحلة الأولى من مشروع (بارك غيت ريزيدنسيز)، الذي يضم 4 أبراج في إطار المشروع الأم (وصل 1) المطل على حديقة زعبيل وشارع الشيخ زايد بدبي، تمهيداً لاستقبال السكان في 2020.

ويعد «وصل1»، المشروع الأكبر للشركة الذي تطرحه بنظام التملك الحر، ويجري حالياً تنفيذ أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى من المشروع بعد تعيين شركة كيلي للمقاولات، فيما أخذت شركة «هيلز آند فورت» للإنشاءات مهام تنفيذ أعمال البنية التحتية.

وتشجع الشركة المستثمرين الجدد على سداد 2% للشقق السكنية التي تبدأ أسعارها من 1.4 مليون درهم، ونجحت مجموعة وصل لإدارة الأصول مطورة المشروع، ببيع برج سكني بالكامل خلال ساعات من فتح الباب أمام المستثمرين للتملك العام الماضي، وتظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك أن منطقة الكفاف التي يقع فيها المشروع شهد خلال 2018 والنصف الأول من العام الجاري 2019 بيع 317 شقة سكنية، بمبلغ إجمالي تجاوز 688 مليون درهم.

يضم «بارك غيت»، 746 شقة موزعة على 4 أبراج سكنية فاخرة، تجمعها قاعدة مشتركة تحيطها مسطحات خضراء.