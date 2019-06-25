إطلاق "الرخصة الفورية" لتسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

بتوجيهات  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أطلق خالد بن محمد بن زايد "الرخصة الفورية" لتسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي.

البوابة الرقمية الموحدة التي طورتها دائرة التنمية الاقتصادية تمنح تراخيص فورية للمستثمرين والشركات لمزوالة كافة أنواع الأنشطة التجارية في العاصمة أبوظبي.

التفاصيل في الفيديو التالي:

 

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