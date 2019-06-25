إطلاق "الرخصة الفورية" لتسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أطلق خالد بن محمد بن زايد "الرخصة الفورية" لتسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي.

البوابة الرقمية الموحدة التي طورتها دائرة التنمية الاقتصادية تمنح تراخيص فورية للمستثمرين والشركات لمزوالة كافة أنواع الأنشطة التجارية في العاصمة أبوظبي.

التفاصيل في الفيديو التالي:

بتوجيهات محمد بن زايد، خالد بن محمد بن زايد يطلق "الرخصة الفورية" لتسهيل ممارسة الأعمال في #أبوظبي. البوابة الرقمية الموحدة التي طورتها دائرة التنمية الاقتصادية تمنح تراخيص فورية للمستثمرين والشركات لمزوالة كافة أنواع الأنشطة التجارية في العاصمة أبوظبي.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hhgFrQIoZx — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 25, 2019