المزروعي: لاتوجد صعوبات نحو تمديد قرار خفض الإنتاج الشهر المقبل

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

أكد معالى سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة على أن دولة الإمارات تؤيد قرارا بتمديد قرار منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها بخفض إنتاج النفط، مشيرا إلى أن دول المنظمة وحلفائها سيعقدون اجتماعا مطلع الشهر المقبل لمناقشة قرار التمديد من عدمه.

وقال معاليه في تصريحات للصحفيين اليوم في أبوظبي على هامش إطلاق وزارة الطاقة للنسخة الرابعة من تقرير " حالة الطاقة لدولة الإمارات 2019" " أعتقد أن قرار التمديد منطقي ومعقول كما أن وضع السوق يتطلبه في الوقت الحالي لعدة أسباب أبرزها تزايد مخزونات النفط عالميا خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار معاليه إلى أن أغلبية دول أوبك وحلفائها متفقين من حيث المبدأ على قرار التمديد لكن علينا أن ننتظر لإجتماع الشهر المقبل حيث سيناقش الجميع القرار ووضع السوق ولكل دول صوت وعلينا أن ننتظر"

وردا عن سؤال ل"البيان الاقتصادي" حول كمية الخفض المتوقع تمديد الخفض عليها والمدة الزمنية للقرار قال معاليه" الاجتماع سيناقش كل ذلك وأعتقد أن المستوى الحالي مناسب، ونتمنى أن يكون الاجتماع ناجحا ونصل إلى قرار يخص التمديد ونحن نركز على توازن السوق وأوبك لا تستهدف سعرا محددا لبرميل النفط بل السعر يحدده العرض والطلب في السوق. وأشار معاليه إلى أن نسبة إلتزام الخفض من جانب أوبك وشركاؤها " أوبك بلس" تجاوزت النسب المقررة وفقا لبيانات لجنة مراقبة خفض الإنتاج.

وكانت أوبك وحلفاؤها من المنتجين، ومن بينهم روسيا، قد اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج اعتباراً من الأول من يناير لمدة ستة أشهر بواقع 1.2 مليون برميل يومياً تجنباً لحدوث وفرة في المعروض.

ويستعرض اجتماع أوبك مطلع الشهر المقبل، تطورات أسواق النفط ومستويات إنتاج الدول المشاركة وعمل لجنة مراقبة خفض الإنتاج وقراراتها في الاجتماعات السابقة وتطورات قوى العرض والطلب على السوق البترولية ومدى إلتزام المنتجين بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج والمعايير المتعلقة بتقييم مستوى الإنتاج والوضع العالمي لسوق النفط وجهود «أوبك» والمنتجين المستقلين للمحافظة على إعادة التوازن إلى سوق النفط.

وردا عن سؤال حول على أحداث الهجوم على ناقلات النفط خلال الفترة الماضية شدد معالى سهيل المزروعي على أن أمن الإمدادات مهم جداً حيث يؤثر على الأسعار . وقال "هناك جهات أخري تختص بأمن الإمدادات حيث توجد منظومة دولية مسؤولة عن النقل البحري والحفاظ على الإمدادات النفطية، فيما تنظر أوبك العرض والطلب على النفط وتدرس قرارات تمديد خفض الإنتاج من عدمه.

وحول استراتيجية الصناعة لفت معالى المزروعي إلى أنه يجري العمل مع الجهات المعنية ومجلس الوزراء لإصدار الاستراتيجية العام الجاري، موضحا أن إصدار الاستراتيجية يعتمد على موافقات من جهات مختلفة.

وذكر معاليه أن الاستراتيجية تستهدف الاستدامة في مجال الصناعة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة وتعزز القيمة الوطنية لمصانعنا الوطنية وعلامة صنع في الإمارات.

وتحدث معاليه عن تقرير حالة الطاقة في الإمارات 2019 مشيرا إلى أنه يعد مرجعا مهما خاصا لكبار المسؤولين والباحثين مشيرا إلى أنه يتناول تجارب الدولة في مختلف قطاعات الطاقة ، كما يستعرض حالة الطاقة بالدولة والمشاريع الحالية والتجارب ويسلط الضوء على بعض بيانات الطاقة.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ حاليا استراتيجية الطاقة بنجاح مشيرا إلى رضاه الكامل عن مبادرات الإستراتيجية. وقال" كشفت لنا المبادرات صحة التوجه وسلامة التنفيذ ونحن راضون عن الجهود المبذولة في مجال تنفيذ استراتيجية الطاقة.