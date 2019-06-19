100 مليار صفقات عقارات دبي منذ بداية العام

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تقترب القيمة الإجمالية لصفقات شراء وتمويل عقارات دبي من تسجيل 100 مليار درهم منذ بداية العام حتى منتصف الشهر الجاري، طبقاً لتحليل «البيان» في بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت حصة الرهون 65% من الإجمالي بينما بلغت حصة بيع العقارات 35%. وسجل سوق بيع العقارات مبلغاً إجمالياً تجاوز 35.7 مليار درهم، ومنها أكثر من 18.4 مليار درهم ذهبت لصفقات بيع الشقق السكنية والتجارية الجاهزة وقيد الإنجاز، بينما بلغت القيمة الإجمالية لصفقات بيع الأراضي على اختلاف استخداماتها أكثر من 14.3 مليار درهم، في حين بلغت مبيعات الفلل السكنية 3 مليارات، وسجل سوق رهون العقارات 64.3 مليار درهم.

100 مليار درهم صفقات عقارات دبي