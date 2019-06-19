100 مليار درهم صفقات عقارات دبي

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر وسيد صالح

تقترب القيمة الإجمالية لصفقات شراء وتمويل عقارات دبي من تسجيل 100 مليار درهم من بداية العام وحتى منتصف الشهر الجاري، طبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وبلغت حصة الرهون 65% من الإجمالي بينما بلغت حصة بيع العقارات 35%. وتفوقت قيمة صفقات التمويل على البيع بنحو 28.6 مليار درهم.

وسجل سوق بيع العقارات 35.7 مليار درهم منها 18.4 مليار درهم ذهبت لصفقات بيع الشقق السكنية والتجارية الجاهزة وقيد الإنجاز بينما بلغت القيمة الإجمالية لصفقات بيع الأراضي 14.3 مليار درهم في حين بلغت مبيعات الفلل السكنية 3 مليارات درهم.

وتركزت أكبر صفقات شراء الأراضي في منطقتي وادي الصفا 5 وحدائق الشيخ محمد بن راشد، أما أكبر صفقات شراء الشقق فتركزت في منطقتي برج خليفة ومرسى دبي.

وسجل سوق رهون العقارات مبلغاً إجمالياً تجاوز 64.3 مليار درهم منها 59.8 مليار درهم قيمة صفقات رهون الأراضي على اختلاف استخداماتها و1.2 مليار درهم رهون الفلل السكنية الجاهزة وقيد الإنجاز في حين بلغت قيمة صفقات رهون الشقق السكنية والتجارية الجاهزة وقيد الإنجاز أكثر من 3.3 مليارات درهم .

وتركزت أكبر صفقات رهون الأراضي في منطقتي سيح الدحل ونخلة جميرا أما أكبر رهون الشقق فتركزت في نخلة جميرا ومرسى دبي.

وذكرت وحدة «إيكونومست إنتيليجانس» أن المحفزات الاستثمارية التي شرعت حكومة الإمارات في تطبيقها أخيراً، والمتعلقة بتعديل شروط الإقامة وامتلاك الوافدين للشركات بالدولة، أنعشت سوق العقارات السكنية والتجارية بالدولة، وخاصة في دبي، وجددت الطلب عليها.

وأوضحت أن تركيز حكومة الإمارات ينصب في الوقت الراهن على توظيف المزيد من أصحاب المهارات، وأضاف أن هذا التركيز من شأنه زيادة قدرة الوافدين على تلبية شروط البنوك فيما يتعلق بالرهن العقاري، وهو ما سيؤدي بدوره إلى المزيد من الانتعاش في مبيعات العقارات خلال الفترة المقبلة.

