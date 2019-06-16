مراكز متقدمة للإمارات في التحول الاقتصادي الرقمي وجذب الاستثمار الأجنبي

المصدر: دبي، أبوظبي - البيان

احتلت الإمارات المركز 23 في مؤشر مراكز الخدمات العالمية 2٠١9، الذي أصدرته شركة الاستشارات والخدمات الاستراتيجية «آي تي كيرني»، بعنوان «الصدى الرقمي: العامل الجديد الذي يؤثر في جاذبية الموقع»، متقدمة 9 مراكز مقارنة بعام 2017.

وحلّت الإمارات في المركز 16 في قائمة الاقتصادات الأكثر تقدماً في قيادة التحول الرقمي. كما احتلت الإمارات المرتبة 27 عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2018، متقدمةً 3 مراتب عن 2017، وفقاً لنتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

الإمارات الـ27 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر