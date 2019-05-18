«الأوراق المالية» تُحقق في انتهاكات حسابات مواقع تواصل اجتماعي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع، من بعض التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، تبث آراء لا تتوافق مع قانون الشركات وأنظمة الهيئة، ما من شأنه تضليل المستثمر والرأي العام.

وأضافت الهيئة، في تحذير على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أنها تتابع هذه التغريدات والتعليقات التي تتعرض لمكانة ونزاهة الجهات الحكومية.

وأوضحت الهيئة أنها ستحقق في تلك الانتهاكات، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب تلك الحسابات.

وأهابت الهيئة بالمتعاملين في أسواق رأس المال بالدولة، توخي الحذر عند مطالعة ما يتم نشره أو تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات أو معلومات غير صحيحة، تتعلق بأوضاع الأسواق المرخصة بالدولة، أو بأسهم الشركات المدرجة لديها، والتي يكون هدفها زعزعة ثقة المستثمرين، والنيل من استقرار تلك الأسواق.

وأكدت الهيئة أنها لا تألو جهداً في التصدي لمثل تلك الشائعات بكافة الطرق القانونية المقررة بأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 م، في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة والقرارات الصادة بمقتضاه.