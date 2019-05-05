دبي ضمن عمالقة التسوّق العشرة في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب، وبشار باغ

حلت دبي في المركز الأول إقليمياً والثامن عالمياً في قائمة أفضل مدن التسوق 2019، وفقاً لما نشرته مجلة «CeoWorld Magazine» وضمت القائمة 25 مدينة، متفوقة على مدينة الموضة ميلانو، وسيؤول، وكوالالمبور، وطوكيو، ومدريد وفيينا وروما وملبورن ولاس فيغاس وسنتافي وفلورانس الإيطالية.وحققت دبي معدل درجات عالياً مقارنة بالمدن الأخرى، حيث بلغ رصيدها العام 84 درجة، و81 درجة في كونها مدينة مضيافة، و81 درجة في القيمة مقابل المال و71 درجة في التنوع.

وحلت نيويورك في المركز الأول تلتها باريس ولندن وهونغ كونغ وبانكوك ولوس انجلوس وسنغافورة. وقالت المجلة: «يعد التسوق نشاطاً ممتعاً يتمتع به الأشخاص من جميع الأعمار والجنسيات، وعروض رائعة فهناك بعض وجهات التسوق الحصرية في العالم التي تجعل المتسوق مبهراً بالأشياء التي توفرها». وخلت القائمة من أي مدينة عربية أو إقليمية. وجاءت فلورنسا عاصمة مقاطعة توسكانا في المركز 22، وسنتافي 23 وهانوي 24 وشيكاغو 25.

ومن أحدث العروض المبهرة في دبي التخفيضات الكبرى التي استمرت ثلاثة أيام واختتمت أمس وحققت زيادة في المبعات تصل إلى 60% وفقا عدد من كبار وجهات التسوق في المدينة. وشهدت مراكز التسوق طيلة الأيام الثلاثة إقبالاً قياساً من الزوار وهو ما مكن المراكز التجارية من أن تقدم التسوق برؤية جديدة، ما جعل الفعالية مبادرة عالمية المستوى. وقدّمت الفعّالية، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تخفيضات تصل إلى 90% على 400 علامة تجارية في أكثر من 1500 متجر حول المدينة.

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