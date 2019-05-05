مراكز دبي التجارية.. التسوق برؤية جديدة

المصدر: دبي - البيان

أشادت شخصيات رئيسية من قطاع التجزئة بالنجاح الكبير الذي حققته فعّالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، والتي شهدت خلالها المراكز التجارية في دبي ارتفاعاً كبيراً في أعداد المتسوّقين وحجم المبيعات والتي وصلت إلى مستويات قياسية، وهو ما مكن المراكز التجارية في دبي من أن تقدم التسوق برؤية جديدة، ما جعل «3 أيام من التخفيضات الكبرى» مبادرة عالمية المستوى.

وقدّمت الفعّالية، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تخفيضات تصل إلى 90% على 400 علامة تجارية في أكثر من 1500 متجر حول المدينة، الأمر الذي مكّن عشّاق التسوّق من الحصول على صفقات مدهشة على مشترياتهم من الأزياء والمجوهرات وغيرها من القطاعات.

زخم كبير

وأكد مديرو شركات متخصصة في قطاع التجزئة أن مبادرة 3 أيام من التخفيضات الكبرى دعمت أداء القطاع بمختلف فئاته وأضفت زخماً كبيراً على المبيعات التي سجلت زيادة بمعدلات وصلت إلى 60 %.

وقال محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري أن المبادرة عززت مستويات مبيعات قطاع التجزئة بنسب وصلت في بعض فئات المنتجات إلى 60 %.

ولفت الفيهم إلى أن المبادرة انعكست إيجاباً على أداء قطاع التجزئة في دبي وحفزت نمو الإقبال على مراكز التسوق ودفعت حركة المبيعات لما توفره من فرصة للتوفير والحصول على أفضل الأسعار، موضحاً أن حشود المتسوقين بدأت بالتوافد على مراكز التسوق في دبي منذ يوم الخميس وتواصل الازدحام لغاية مساء السبت باعتباره اليوم الأخير في أيام التخفيضات.

رفع الإنفاق

من جانبه أكد كمال فاتشاني، رئيس مجموعة «المايا» لتجارة التجزئة أن المبادرة أضفت زخماً كبيراً للقطاع وساهمت في رفع الانفاق الاستهلاكي مما انعكس إيجاباً على معدلات المبيعات التي سجلت نمواً تراوجت بين 30 لغاية 60 %.

ولفت فاتشاني إلى أن أيام التخفيضات الكبرى استقطبت أعداداً غير مسبوقة من الزوار والمتسوقين على مختلف مراكز التسوق ومتاجر التجزئة، لافتاً إلى أنها جاءت في التوقيت المناسبة قبل بدء شهر رمضان المبارك للمساهمة في تحقيق أكبر قدر من التوفير على المشتريات للمتسوقين.

ريادة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نحن سعداء بالنجاح الذي حققته فعّالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى في دورتها السادسة، وسعداء أيضاً بالإقبال الكبير للمتسوّقين على زيارة المراكز التجارية للاستفادة من العروض والتخفيضات الكبيرة المقدّمة خلال فترة الفعّالية. لقد قمنا بإطلاق الفعالية للمحافظة على ريادة دبي ومكانتها كوجهة عالمية للتسوّق، ولذا ننتهز الفرصة لتوجيه الشكر لجميع الجهات التي شاركت في إنجاح هذه الفعّالية».

نجاح

من جانبه، قال فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني: «لقد حققت الفعالية نجاحاً منقطع النظير، وساعدت شراكتنا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ورعايتنا للنسخة السادسة من مهرجان دبي للتسوق التي امتدّت لثلاثة أيام على تحقيق هدفها في زيادة حضور المتسوقين في مراكز التسوّق وتعزيز قطاع التجزئة المزدهر في دبي.

واستفاد حاملو بطاقات ماستركارد من بنك رأس الخيمة الوطني من الفرصة الفريدة والرائعة للدخول في السحب والفوز باسترداد جميع نفقاتهم التي وصلت بقيمتها إلى 1000 درهم للفائز الواحد يومياً خلال فترة التخفيضات الكبرى».

خيارات

فيما قال جيريش ناندا، مدير عام «ماستركارد» في الإمارات وسلطنة عُمان: «تتوفر أمام المتسوّقين في الإمارات مجموعة واسعة من الخيارات المتنوعة والمذهلة بفضل عروض التجزئة عالمية المستوى والتجارب المبتكرة ضمن المتاجر.

وإن نجاح الفعالية هو دليل على إقبال المستهلكين على العروض الترويجية المميزة للمنتجات والأنشطة المختلفة، كما أنها تبرز الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة للارتقاء بتجربة المتسوقين ضمن المتاجر، وباعتبارنا الشريك الاستراتيجي لهذه الحملة، فإن ماستركارد ملتزمة بتحسين تجربة المتسوّقين في الإمارات وجعل مدفوعات التجزئة اليومية أكثر سلاسة وأماناً».

شراكة

من ناحيته، قال عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة نخيل مولز: «بصفتنا شريكاً استراتيجياً لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، يسرّنا في نخيل مولز أن نكون جزءاً من هذا الحدث ذي الشعبية المتزايدة ضمن فعاليات التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي والذي ترقبّه الجميع بكل شغف. لقد حظي المتسوقون في ابن بطوطة مول بتجارب لا مثيل لها مع ما تمّ تقديمه من عروض ترويجية وخصومات هائلة وصلت حتى 90% على مشترياتهم. ونحن نهنيء مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على النجاح الكبير الذي حققته الفعالية ومساهمتها القوية في ترسيخ مكانة دبي كوجهة تسوق عالمية».

إقبال

بدوره، قال أدوش شارما، المدير العام لمتجر «روبنسونس»: «يسرّنا المشاركة في الفعالية مجدداً لهذا العام. لقد شهدنا توافد الكثير من المتسوقين خلال عطلة نهاية الأسبوع للاستفادة من تخفيضات وصلت إلى 70% على مختلف الأزياء والتجهيزات المنزلية الرائدة في أكبر متجر متعدد الأقسام في الإمارات».

مكانة

من جهتها، قالت سالي يعقوب، الرئيس التنفيذي للمراكز في «مِراس»: «تعزز هذه المبادرات الوعي بمكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجزئة، كما تساعد منافذ البيع على استقطاب عدد أكبر من سكان دبي وزوارها من مختلف أنحاء العالم.

إن هذه الاحتفالات والعروض تتيح للسكان والزوار تجربة لا تضاهى وتؤدي دوراً حيوياً في دعم جهود تنويع الاقتصاد. توفر وجهات مِراس مجموعة منوعة من التجارب التي تناسب جميع العائلات والأعمار، ويعكس دعمنا لمبادرات مثل 3 أيام من التخفيضات الكبرى، التزامنا بتعزيز طموحات دبي في قطاعي السياحة والتجزئة».