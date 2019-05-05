19 ألف مستثمر صيني في 6 آلاف منشأة بدبي

المصدر: دبي – بشار باغ

أظهرت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن 18975 مستثمراً صينياً يمتلكون 5977 رخصة أعمال فاعلة في الإمارة بشكل جزئي أو كلي.

وشهدت السنوات الخمس الماضية في الفترة من 2014 لغاية 2018 إصدار 2312 رخصة تجارة مملوكة من قبل مستثمرين صينيين، حيث تم إصدار 371 رخصة في 2014 و424 رخصة في 2015 و396 رخصة في 2016، وارتفع عدد الرخص الجديدة إلى 503 رخص في 2017 و618 رخصة في 2018، وبذلك تحقق الرخص الجديدة الصادرة للصينيين العام الماضي نمواً بنسبة 22.8% مقارنة مع 2017. فيما استقطبت دبي خلال السنوات الماضية 6.364 مستثمراً صينياً أسسوا منشآت أعمال في مختلف القطاعات، وفي 2014 بلغ عدد المستثمرين الصينيين المسجلين في ملكية الرخص التجارية الجديدة 1254 مستثمراً.

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