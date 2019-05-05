18975 مستثمراً صينياً في 5977 منشأة أعمال بدبي

المصدر: دبي ــ بشار باغ

أظهرت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن 18975 مستثمراً صينياً يمتلكون 5977 رخصة أعمال فاعلة في الإمارة بشكل جزئي أو كلي.

وشهدت السنوات الخمس الماضية في الفترة بين 2014 لغاية 2018 إصدار 2312 رخصة تجارة مملوكة من قبل مستثمرين ورجال أعمال صينيين، حيث تم إصدار 371 رخصة في 2014 و424 رخصة في 2015 و396 رخصة في 2016، وارتفع عدد الرخص الجديدة إلى 503 رخص في 2017 و618 رخصة في 2018، وبذلك تحقق الرخص الجديدة الصادرة للصينيين العام الماضي نمواً بنسبة 22.8% مقارنة مع 2017.

ملكية الرخص

فيما استقطبت دبي خلال السنوات الماضية 6.364 مستثمراً صينياً أسسوا منشآت أعمال في مختلف القطاعات، وفي 2014 بلغ عدد المستثمرين الصينيين المسجلين في ملكية الرخص التجارية الجديدة 1254 مستثمراً، فيما تم تسجيل 1322 مستثمراً في 2015 و1154 مستثمراً في 2016 و1309 مستثمرين في 2017 و1325 مستثمراً في 2018.

ومن حيث الأشكال القانونية لرخص المستثمرين الصينيين، تأتي 4811 رخصة كشركات ذات مسؤولية محدودة، بالإضافة إلى 722 مؤسسة فردية، و337 مؤسسة أعمال مدنية و68 فرع شركة أجنبية إلى جانب 15 شركة ذات مسؤولية محدودة ــ الشخص الواحد (ذ.م.م.)، بالإضافة إلى 8 فروع لشركات ومؤسسات مقرها منطقة حرة و8 فروع لشركات مقرها في إمارات أخرى إلى جانب 5 مكاتب ارتباط حكومي بالإضافة إلى شركة تضامنية واحدة وشركة توصية بسيطة ورخصة واحدة لمنتدى رجال أعمال.

وتستحوذ الأنشطة التجارية على النسبة الأكبر من رخص المستثمرين الصينيين بواقع 4628 رخصة، تليها الأنشطة المهنية بواقع 1192 رخصة، بالإضافة على 132 رخصة سياحية و25 رخصة صناعية. ويصل عدد المستثمرات الصينيات إلى 4900 مستثمرة مقابل 14075 مستثمراً من الرجال.

أنشطة الأعمال

وتتصدر مجموعة الملابس الجاهزة قائمة أبرز عشرة أنشطة أعمال لرخص المستثمرين الصينيين، تليها مجموعة الإلكترونيات، فيما يحلق نشاط الصالونات النسائية ثالثاً ومن ثم تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية والمقاولات وما يتعلق بها، إلى جانب تجارة مواد البناء وتجارة الكهربائيات والنقل والشحن والتخزين وتجارة قطع غيار السيارات ومن ثم تجارة الأثاث.

تنوع

وتضم قائمة أبرز خمسة أنشطة تجارية كلاً من: تجارة الملابس، تجارة الأحذية، تجارة الهدايا، تجارة المنسوجات والأقمشة، تجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية، فيما تضم قائمة الأنشطة المهنية: صالون نسائي، مركز تجميل وعناية شخصية نسائي، حمام شرقي، نادي صحي نسائي، صالون حناء.

في حين تضم الأنشطة السياحية كلاً من: منظم رحلات سياحية داخلية، تنظيم رحلات سياحية وتنشيطها، وكيل سفر وسياحة، منظم رحلات سياحية خارجية، وتأجير بيوت عطلات، وتضم الأنشطة الصناعية: صناعة الأشغال المعدنية للمباني، صناعة أثاث مكتبي، صناعة أثاث منزلي، صناعة أكياس بلاستيكية، وإصلاح آبار نفط وغاز طبيعي وصيانتها.