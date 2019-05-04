«هيئة الاتصالات» تحجب 267 موقعاً إلكترونياً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة عن قيامها بحجب 267 موقعاً إلكترونياً مخالفاً تضم مواد تقع ضمن الفئات المحظورة وذلك خلال الربع الأول من 2019.

وقالت هيئة الاتصالات في إفادة خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، إن مواقع النصب والاحتيال والتصيّد الإلكتروني احتلت النسبة الأكبر من عمليات الحجب خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى 43.8% أو ما يعادل 117 موقعاً من إجمالي المواقع المحظور زيارتها بالدولة، تلاها مواقع الإباحية والتعري والرذيلة بنسبة بلغت 43.1% أو ما يوازي 115 موقعاً.

وبحسب الهيئة جاءت المواقع التي تنتهك حقول الملكية الفكرية في المركز الثالث بنسبة 9.7% أو ما يعادل 26 موقعاً، تلاها مواقع الإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام بنحو موقعين، ثم مواقع تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحظور بنحو موقعين، موضحةً أن المواقع المحجوبة خلال الربع الأول شملت أيضاً موقعين للأنشطة المخالفة للقانون، إضافة إلى موقعين لخدمات الاتصالات غير المشروعة إلى جانب موقع واحد يدعو للتمييز والعنصرية وازدراء الأديان.

قائمة معتمدة

وأوضحت الهيئة أن عمليات الحجب تتم بناء على بلاغات مقدمة من جمهور العملاء، إلى جانب الجهود الشخصية للشركات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت في الدولة، مؤكدة أنها تتبع سياسة واضحة فيما يتعلق بالوصول إلى شبكة الإنترنت، والتي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور. ويتم تطبيق هذه السياسة من قبل كل من المرخص لهم «اتصالات» و«دو»، حيث يتم منع الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على المواد التي تقع ضمن هذه الفئات المحظورة باستخدام أنظمة «الفلترة» لتصنيف مثل هذه المواقع أوتوماتيكياً واتخاذ إجراءات الحجب كما يلزم.

وطالبت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أصحاب المواقع الإلكترونية التي تقدم خدماتها في المنطقة والدولة أن تكون على دراية بالاختلافات في الآداب العامة مقارنة بالمناطق الأخرى، ودللت على ذلك بمثال أوضحت فيه أن التصنيف العمري للمحتوى قد يختلف من منطقة إلى أخرى، فالمحتوى الذي يصنف على أنه 18+ في منطقة ما قد يعتبر مرفوضاً في مناطق أخرى. وبناءً على ذلك، نصحت الهيئة بشدة الامتثال للقوانين والأنظمة المتعلقة بالمحتوى الإلكتروني المطبقة في المناطق المختلفة.

6 توجيهات

وحددت الهيئة 6 توجيهات إرشادية تساعد صاحب الموقع، أو مطوّره أو مشغله أو مديره على ضمان توافق الموقع مع إرشادات استخدام الإنترنت في دولة الإمارات، لتجنب حجب خدماتهم: أولها، التأكد من أن المحتوى الإلكتروني في الموقع لا يندرج تحت أي من فئات المحتوى المحظور، وثانيها التأكد من أن موقعك الإلكتروني لا ينتهك أي من القوانين والأنظمة النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وثالثاً، التأكد من أن موقعك الإلكتروني يحتوي على آلية فعّالة يمكن للمستخدمين استعمالها للوصول إلى إدارة الموقع عند الحاجة.

ورابعاً، التأكد من وجود سياسة خصوصية واضحة تحدد المعلومات التي سيتم جمعها، ولماذا وكيف سيتم استخدام هذه المعلومات، وخامساً، التأكد من جمع ومعالجة بيانات المستخدم الحساسة بطريقة آمنة (مثلاً، عن طريق استخدام تقنيات التشفير لمنع الجمع غير المشروع لأسماء المستخدمين، معلومات بطاقات الائتمان والمعلومات المصرفية)، وسادساً، التأكد من أن الخوادم وأنظمة الموقع آمنة من خلال استضافة الموقع مع مقدمي خدمات حسني السمعة، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، وتنفيذ التدقيق الأمني، وذلك باتباع أفضل الممارسات بما يتعلق بالإدارة والعمليات.

محتوى محظور

وعرّفت هيئة الاتصالات المحتوى المحظور بأنه أي محتوى غير مقبول أو متعارض مع المصلحة أو الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن الوطني أو تعاليم الدين الإسلامي، أو محظور بموجب أي قوانين أو أنظمة أو إجراءات أو لوائح أو متطلبات نافذة في الدولة.

وحددت الهيئة 19 محتوى محظوراً تؤدي إلى حجب المواقع، وتشمل تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحجوب والإباحية والتعري والرزيلة، والنصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، والسب والقذف والتشهير وانتهاك الخصوصية والإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام، ودعم الأعمال والمهارات الإجرامية والمخدرات والممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، والتمييز والعنصرية وازدراء الأديان والفيروسات والبرامج الخبيثة والترويج أو الاتجار بالسلع والخدمات الممنوعة وخدمات الاتصالات غير المشروعة والقمار والإرهاب والنطاقات العليا المحظورة والأنشطة المخالفة للقانون أو أن تكون بأمر من السلطات القضائية أو بموجب القانون.