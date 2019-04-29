عقارات دبي تجتذب استثمارات «وارن بافيت»

المصدر: دبي- سيد صالح

تعتزم شركة «بيركشاير هاثاواي هومسيرفيسيز»، ذراع الاستثمار العقارية لشركة «بيركشاير هاثاواي» الاستثمارية القابضة المملوكة للمستثمر الأمريكي وارن بافيت، التوسع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال تأسيس تواجد لها في دبي، وذلك بحسب ما نشره موقع «ياهو». ويراهن بافيت الذي يعد ثالث أغنى شخص في العالم على دبي من خلال هذه الخطوة التوسعية.

وقال جينو بليفاري، الرئيس التنفيذي لشركة «بيركشاير هاثاواي هومسيرفيسيز»: «لطالما كانت دبي أولوية قصوى في خطط التوسع العالمي لشبكتنا».

وأفاد «ياهو» بأن تواجد الشركة في دبي سيتمثل في شركة للاستثمار العقاري باسم «بيركشاير هاثاواي هومسيرفيسيز جلف بروبرتيز»، وسيتولى إحسان حسين المرزوقي منصب رئيس الشركة، فيما سيتولى فيل شريدان منصب رئيسها التنفيذي، مضيفاً أن الشركة الجديدة ستضم فريقاً للعمل يتكون من 30 استشارياً وموظفاً مساعداً.

وقال بليفاري: «تتطلع الشركة الجديدة إلى النمو بسرعة بزيادة عدد مستشاريها ثلاثة أضعاف وافتتاح مكتب ثانِ لها في أبوظبي في غضون عام».

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