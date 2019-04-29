عقارات دبي تجتذب استثمارات «وارن بافيت»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «بيركشاير هاثاواي هوم سيرفسيز» ذراع الاستثمار العقارية لشركة «بيركشاير هاثاواي» الاستثمارية القابضة المملوكة للمستثمر الأمريكي وارن بافيت توسيع نطاق شبكتها لتمتد إلى الإمارات وذلك من خلال افتتاح شركة «بيركشاير هاثاواي هوم سيرفسيز جلف بروبرتيز» في دبي.

وقال جينو بليفاري، رئيس مجلس إدارة شركة «بيركشاير هاثاواي هوم سيرفسيز»: سعداء بافتتاح أول مكتب لنا في الإمارات، ويأتي ذلك في الوقت الذي تشكّل دبي أولوية أولى بالنسبة لنا في التوسع عالمياً، لما تحظى به الإمارة من مكانة متميزة بين المدن الرائدة في مجال الابتكار، وما تتمتع به من مميزات كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات والسياحة والخدمات المالية.

وستشكّل شركتنا جلف بروبرتيز جسراً يربط بين شبكة شركات الوساطة التابعة لنا شرقاً وغرباً، حيث ستتيح فرص استفادة لا نظير لها من واحدة من أكثر وجهات القطاع العقاري تميزاً على مستوى العالم.

توقيت مثالي

وأكدت الشركة أن هذا التوقيت يعد مثالياً في ظل التطور الذي يشهده السوق العقاري في دبي مع تجاوز أعداد السكان الجدد بالإمارة إلى 3 ملايين شخص، حيث يمتلك الكثير منهم عقارات، وموقعها المحوري الذي يتيح لثلثي سكان العالم القدوم إليها جواً خلال 8 ساعات.

كما تستقطب دبي المستهلكين الساعين إلى الاستفادة من مميزات التملك، والتي تشمل عدم وجود ضرائب على الدخل، أو رسوم التقييم للوحدات العقارية، كما يتم منح تأشيرات الإقامة عند شراء الوحدات العقارية، وغيرها من المميزات.

وتنتشر مشروعات الوحدات العقارية السكنية والتجارية لتلبية الطلب وبما يواكب اقتصاد دبي المتنامي. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تستقطب دبي أنظار العالم مع استضافة حدث "إكسبو 2020" المقرر انطلاقه في خريف العام المقبل.

وشركة بيركشاير هاثاواي هوم سيرفسيز تعد واحدة من أسرع شركات الوساطة العقارية نمواً في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعمل لديها حوالي 50 ألف استشاري، وتمتلك 1450 مكتباً تابعاً لها منذ إطلاقها في عام 2013.

وتعد جلف بروبرتيز الشركة الرابعة ضمن شبكة توسعات بيركشاير هاثاواي هوم سيرفسيز عالمياً، وذلك بعد شركة روبينا ريل ستيت في برلين؛ وشركة كاي آند كو في لندن، وشركة ماجي بروبرتيز في ميلانو. وسوف تعمل بيركشاير هاثاواي هوم سيرفسيز على تعزيز التطور المهني لكوادرها، وصقل قدرات طاقمها الاستشاري بأفضل الأدوات والموارد المتعارف عليها في هذا المجال.

وستستفيد جلف بروبرتيز من المنصة السحابية فوريفر كلاود التابعة لبيركشاير هاثاواي هوم سيرفسيز، والتي تعد بمثابة مصدر لاستعراض الخدمات والدعم التسويقي والتواصل الاجتماعي وإنتاج/‏‏‏‏ توزيع الفيديو.