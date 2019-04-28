52.3 % حصة الألومنيوم من صادرات أبوظبي بـ 27 ملياراً

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

حل الألومنيوم ومصنوعاته في المرتبة الأولى لصادرات أبوظبي غير النفطية للعام الماضي ليشكل أهم الصادرات بحصة بلغت 52.3%. ووفقاً لرصد إحصائي لــــ«البيان الاقتصادي» اعتمد بشكل رئيسي على تقارير مركز الإحصاء في أبوظبي لعامي 2018 و2017 فقد بلغ حجم صادرات أبوظبي غير النفطية خلال عام 2018 ما يزيد على 54.830 مليار درهم، وارتفعت الصادرات غير النفطية خلال الربع الرابع 2018 إلى 17.2 مليار درهم مقابل 12.43 مليار درهم في الربع الأول لنفس العام.

وكشفت التقارير أن صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بلغت بنهاية العام 27.1 مليار درهم، لتشكل بذلك نسبة 52.3% من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية التي تضم نحو 80 بنداً تصديرياً، أبرزها مصنوعات اللدائن والنحاس اللتين كانتا تحتلان الترتيب الأول والثاني دائماً في صادرات المعادن.

وبلغ إجمالي صادرات الألومنيوم ومصنوعاته في الربع الأخير 13 مليار درهم مقابل ملياري درهم لصادرات الألومنيوم ومصنوعاته في الربع الأول من 2018.

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