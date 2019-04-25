"المالية السعودية" تعلن عن أول عملية طرح عام لصكوك لـ 30 سنة في السوق المحلية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة المالية السعودية، ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، إتمام الإصدار الرابع للعام الجاري 2019، الذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة، استحقاق عام 2049، متجاوزاً 15 سنة استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، وعشرين سنة مقارنه بإصدارات 2018 .

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، فإن هذا الطرح الجديد "يأتي استكمالاً لتحقيق أحد أهداف المكتب في بناء منحنى عائد سيادي لإيجاد أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين، من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية وإيجاد نقاط مرجعية لطروحات القطاع الخاص والعام".

وكانت وزارة المالية، ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 619ر11 مليار ريال سعودي (الدولار يساوي 75ر3 ريال سعودي).

وذكرت أن "الطلب على الإصدار شكل قرابة 80% من إجمالي إصدار شهر أبريل أو ما يعادل 247ر9 مليار ريال، ويعد ذلك رسالة لتعزيز الثقة في اقتصاد المملكة من خلال إثبات أن المستثمرين مؤمنون برؤية المملكة ومستعدون للاستثمار فيها بمدد طويلة".

ويمثل إصدار الـ 30سنة مؤشر قياس جديد للمصدرين المحتلمين من القطاع العام الخاص ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد، بالإضافة إلى إيجاد طلب في السوق (إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال.