2.2 مليار أرباح «اتصالات» الربعية بنمو 5 %

بلغت قيمة الأرباح الصافية الموحدة لـ«مجموعة اتصالات» بعد خصم حق الامتياز الاتحادي 2.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو 5%، وبهامش صافي ربح نسبته 17%.ووصلت قاعدة مشتركي «اتصالات» في الدولة إلى 12.6 مليون مشترك، في حين بلغ إجمالي قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» 143 مليون مشترك، بزيادة 2%.
ووصلت الإيرادات إلى 13 مليار، ووصلت ربحية السهم الواحد إلى 25 فلساً، بزيادة 5%.
وقال المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، إن أداء المجموعة يعد انطلاقة جيدة للعام 2019، واستمراراً لمسيرة الإنجازات التي حققتها الشركة في العام الماضي».
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