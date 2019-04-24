2.2 مليار أرباح «اتصالات» الربعية بنمو 5 %

المصدر: أبوظبي- البيان

بلغت قيمة الأرباح الصافية الموحدة لـ«مجموعة اتصالات» بعد خصم حق الامتياز الاتحادي 2.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو 5%، وبهامش صافي ربح نسبته 17%.ووصلت قاعدة مشتركي «اتصالات» في الدولة إلى 12.6 مليون مشترك، في حين بلغ إجمالي قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» 143 مليون مشترك، بزيادة 2%.

ووصلت الإيرادات إلى 13 مليار، ووصلت ربحية السهم الواحد إلى 25 فلساً، بزيادة 5%.

وقال المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، إن أداء المجموعة يعد انطلاقة جيدة للعام 2019، واستمراراً لمسيرة الإنجازات التي حققتها الشركة في العام الماضي».

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