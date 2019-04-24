2.2 مليار درهم أرباح «اتصالات» الربعية بنمو 5%

المصدر: أبوظبي- البيان

بلغت قيمة الأرباح الصافية الموحدة لـ «مجموعة اتصالات» بعد خصم حق الامتياز الاتحادي 2.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 5%، وبهامش صافي ربح نسبته 17%.

وأظهرت النتائج المالية الموحدة للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2019 التي أعلنت أمس، أن قاعدة مشتركي «اتصالات» في دولة الإمارات وصلت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 12.6 مليون مشترك، في حين بلغ إجمالي قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» 143 مليون مشترك، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 2%.

كما وصلت قيمة إيرادات المجموعة الموحدة إلى 13 مليار درهم، فيما وصلت الأرباح الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 6.6 مليارات درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 2%، وبهامش نسبته 51%، ووصلت ربحية السهم الواحد خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 25 فلساً، وبزيادة 5%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة اتصالات»، إن أداء المجموعة خلال الربع الأول، يعتبر انطلاقة جيدة للعام 2019، واستمراراً لمسيرة الإنجازات التي حققتها الشركة في العام الماضي، ودليلاً واضحاً على الجهود المبذولة من أجل تحقيق رؤية المجموعة وطموحاتها لــ «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

وأشار إلى نجاح «اتصالات» في المحافظة على مكانتها المرموقة كأقوى علامة تجارية لقطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة لجهودها الدؤوبة وريادتها في مجال التحول الرقمي.

وقال العبدولي، إن بنية «اتصالات» التحتية تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية نحو التحول الرقمي، حيث أسهمت الجهود والاستثمارات المتواصلة في تحديث وتطوير بنيتها الشبكية، في تمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من أن تكون الأولى عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل (FTTH) وللعام الثالث على التوالي.

وأضاف، أن «اتصالات» ستواصل جهودها في تحديث شبكاتها والاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء (IoT)، ومجال الذكاء الاصطناعي (AI)، وهي التقنيات التي تعززها جهودنا الرائدة في إطلاق شبكة الجيل الخامس.