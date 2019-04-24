450 مليوناً أرباح «دو» الفصلية

المصدر: دبي - البيان

حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) أرباحاً بعد خصم رسوم حق الامتياز بقيمة 449.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح 512.6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2018، بتراجع 12.3%.

ويعود سبب انخفاض الأرباح إلى تراجع الإيرادات بنسبة 5.7% من 3.14 مليارات درهم مقابل 3.33 مليارات قبل عام نتيجة لانخفاض عائدات الهاتف المتحرك، الأمر الذي يعكس توجّه العملاء نحو استهلاك البيانات أكثر من الخدمات الصوتية.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة : «يواجه قطاع الاتصالات تحديات كبيرة تتعلق بعائدات الخدمات الصوتية وتسييل البيانات».

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