الاتحاد للطيران أول شركة في العالم تشغل رحلة خالية من البلاستيك

المصدر: أبوظبي - البيان

أصبحت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أول شركة طيران في المنطقة تشغّل رحلة خالية تماماً من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة على متن الطائرة، كما أصبحت أول شركة طيران في العالم تشغل مثل هذه الرحلة على وجهة فائقة المدى، في إطار جهودها لتعزيز الوعي بالآثار المترتبة على التلوث البلاستيكي.

وهبطت الرحلة رقم EY484 في بريزبن في أستراليا في 22 أبريل بالتزامن مع احتفالات "يوم الأرض". كما أعلنت الشركة عن تعهدها بتقليل استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بنسبة 80 في المائة على امتداد كافة أعمال الاتحاد للطيران بحلول نهاية عام 2022.

وحددت الاتحاد للطيران ما يزيد عن 95 منتجاً من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في مختلف مقصوراتها. وبعد إزالة تلك المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام من رحلة "يوم الأرض"، استطاعت الاتحاد للطيران منع ما يزيد عن 50 كيلوجرام من المواد البلاستيكية من أن ينتهي بها المطاف في مكبات النفايات.

واستمتع الضيوف على متن الرحلة بالمنتجات البديلة التي شملت مجموعة مستلزمات سفر مستدامة، وبطانيات من الخيوط الصديقة للبيئة الحائزة على الجوائز مصنوعة من العبوات البلاستيكية المعاد تدويرها، ومعجون أسنان في صورة أقراص بدون أنابيب بلاستيكية، وأكواب لشرب القهوة صالحة للأكل، وألعاب ودُمي للأطفال مصنوعة من مواد صديقة للبيئة.