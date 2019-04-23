دبي نموذج عالمي لمواكبة تغير الأعمال

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت منظمة العمل الدولية أن الإمارات تعد دولة رائدة في مواكبة التغيرات المتلاحقة التي تمر بها الأعمال التجارية في عصرنا الراهن، من خلال تجربة دبي الذكية.واعتمدت المنظمة في دراسة بعنوان «تغيير الأعمال التجارية والفرص المتاحة لأصحاب الأعمال والشركات»، على مبادرة «دبي الذكية»، باعتبارها مشروعاً رائداً في مجاراة التغيرات المتسارعة في مشهد المال والأعمال وفي معطيات الحياة العصرية بصفة عامة.

وذكرت المنظمة أن حكومة دبي، أطلقت مبادرة «دبي الذكية» في 2014 كمشروع رائد تهدف من خلاله لتحويل دبي إلى مدينة ذكية بحلول عام 2021. وأضافت إن دبي تطمح من خلال هذا المشروع الرائد في فكرته والمنهج المستخدم في تطبيقه إلى جعل دبي مثالاً نموذجياً لتطور المدن الذكية المستقبلية حول العالم.

ومن ناحية أخرى، أظهر استطلاع رأي مرافق لتقرير «رؤية أكسنتشر التكنولوجية 2019»، والذي يرسم ملامح توجهات تكنولوجية رئيسة ستعيد صياغة مفاهيم الأعمال على مدى السنوات الثلاث المقبلة، أن 99% من المديرين التنفيذيين في قطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات والمستطلعة آراؤهم أكدوا تسارع وتيرة الابتكار في مؤسساتهم خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة للتكنولوجيات الناشئة. وأظهر التقرير شهية كبيرة نحو التحول الرقمي في الإمارات، مدعومة باستراتيجية حكومة الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

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