«كوكا كولا أرينا».. علامة عالمية للترفيه بوزن 7 طائرات عملاقة

المصدر: دبي - البيان

تعتبر صالة «كوكا كولا أرينا»، والتي تطورها «مراس القابضة» بمثابة علامة عالمية فارقة في عالم الترفيه، بدءاً من إطلاق الفكرة إلى أعمال التصميم والبناء.

تتميز الصالة بمفهوم متفرد يمتد إلى هيكل بنيانها، إذ يبلغ وزن هيكل السقف الفولاذي 4000 طن وتم تشييده وتثبيته بطريقة قد لا تتكرر. وقامت الشركة المنفذة برفع دعامتين عملاقتين وزن كل واحدة 822 طناً كقطعة كاملة باستخدام عدد من أكبر الرافعات في العالم.

ويبلغ الوزن الإجمالي لسقف «كوكاكولا أرينا»، شاملاً الهيكل والدعائم الإضافية، حوالي 7 أضعاف وزن طائرة A380، الأكبر في العالم.

وذكرت وكالة «أسوشياتيد برس» أن القاعة، ستعزز مكانة دبي كوجهة ترفيهية عالمية رئيسية لاستضافة الحفلات الموسيقية العالمية، المنافسات الرياضية، العروض الترفيهية العائلية، والأحداث والفعاليات التي تنظمها كبريات الشركات والمؤسسات العالمية.

وأكدت أن القاعة أحدث إضافة لأفق دبي، وستساهم في تبوؤ دبي لمركزها المستحق بين المدن الكبرى كنيويورك، طوكيو، لندن وباريس. واختتمت الوكالة بأن القاعة شاهد على المكانة غير القابلة للمنافسة التي بلغتها دبي كمركز عالمي للسياحة والترفيه.

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