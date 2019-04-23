5 % النمو المتوقع للائتمان في بنوك الإمارات

المصدر: دبي- وائل اللبابيدي

توقع بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني نمو الائتمان بنسبة 5% في بنوك الدولة هذا العام، وتحسّن أداء الخدمات المصرفية للأفراد بشكل تدريجي بحلول نهاية العام، الذي قال إنه أفضل من سابقه، مؤكداً التزام البنك- الذي يعتبر الذي يعتبر أكبر ممّول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة- بدعم تلك المشاريع والتي شكلت ما يقارب 40% من عوائد البنك العام الماضي.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي في دبي أمس للإعلان عن شراكة بين بنك رأس الخيمة الوطني و«كوكاكولا أرينا» تستمر لخمس سنوات البنك لتشغيل جميع معاملات الدفع الخاصة بكوكاكولا أرينا.

وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز دور بنك رأس الخيمة الوطني كشريك مؤسس وبنك رسمي لقطاع التجزئة في كوكاكولا أرينا. كما سيقدم بنك رأس الخيمة الوطني حلولاً مبتكرة لحث زوار صالة أرينا على مشاهدة العروض، حيث سيتوفر للعملاء المؤهلين الوصول إلى نادي البنك «بريمير»، والذي سيعرف «بنادي وجناح بنك رأس الخيمة الوطني» في كوكاكولا أرينا.

وبصفته البنك الحصري لقطاع التجزئة في كوكاكولا أرينا، سيوفر بنك رأس الخيمة الوطني خدمات متكاملة للعملاء ليتمكنوا من استخدام بطاقاتهم، حيث يستمتع الزوار بتجارب معاملات سريعة ومريحة وآمنة أثناء شراء التذاكر وتسوّق البضائع التي يرغبون بها، كذلك الدفع لشراء الطعام والمشروبات، مستخدمين أية بطاقة أو وسيلة دفع رقمية للحصول على خدمات مماثلة أخرى. كما سيعمل البنك على الترويج لأكبر صالة أرينا مغلقة ومتعددة الأغراض في المنطقة كمركز ترفيه رئيسي في دبي لجميع عملائه، ما يسهّل الوصول إلى أفضل أنواع الترفيه.

تأثير «إكسبو 2020»

وأشار إلى أن تأثير «إكسبو 2020» على قطاع البنوك بدأ في هذه الآونة بالظهور من خلال زيادة عدد طلبات القروض المتعلقة بأنشطة «إكسبو 2020». وأضاف: أعتقد أن تأثير «إكسبو 2020» في تعزيز الزخم الاقتصادي في الإمارات قد بدأ في الظهور، خصوصاً في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما نتوقع تحسن ظروف القطاع المصرفي تدريجياً خلال العام، وأعتقد أن هنالك مؤشرات إيجابية على تحسن ظروف عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل تراجع الإيجارات التجارية في بعض المواقع وضغوطات استقدام العمالة التي كانت في السابق. ونعتقد أن نمو الائتمان هذا العام بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني سيكون قوياً هذا العام وبنسبة 7% تقريباً بالنظر إلى شروع البنك مؤخراً في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية التجارية.

تقاطع

ولفت إنجلاند إلى أهمية فرص التقاطع الحاصل بين العديد من القطاعات في الدولة، وذلك بسبب التحول الرقمي المتسارع في تلك القطاعات، مشيراً إلى إمكانية تبادل الخبرات بين القطاعات- بين البنوك وشركات التقنية أو التواصل الاجتماعي على سبيل المثال - في مجالات تعزيز الابتكار وخدمة وولاء العملاء.

تركيز

من جانبه، قال فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني: إن تركيزنا المستمر على الابتكار سيمكّن زوار كوكاكولا أرينا الاستفادة من بوابات الدفع الرقمية والسلسة المتوفر لدينا.

نحن نقدم خدمات بوابة دفع رقمية فعالة وآمنة لأية بطاقة، إلى جانب خدمات متكاملة تمكّن زوار صالة أرينا من استخدام بطاقاتهم لشراء تذاكر لجميع العروض من خلال بضع نقرات فقط، ما سيوفر عليهم الوقت وعناء الانتظار في طابور، والتسوّق بفعالية أكبر في متاجرهم المفضلة في كوكاكولا أرينا.

تحول رقمي

أشار بيتر إنجلاند إلى أنه ليس لدى البنك خطط بإغلاق أي من فروعه في الدولة، وعددها 26، مشيراً إلى أهمية استمرار نموذج فرع البنك بالنسبة لـ«راك بنك» نظراً لطبيعة علاقته القوية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعاً تغيير أماكن بعض الفروع وليس إغلاقها.