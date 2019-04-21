ثقة المستهلك لأعلى مستوى منذ 2017

المصدر: دبي - بشار باغ

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في دبي الذي يصدره قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، خلال الربع الأول من 2019 إلى أعلى مستوى له منذ الربع الرابع للعام 2017، حيث سجل 140 نقطة، مقارنة بـ135 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي و137 نقطة من الربع الرابع 2018.

وكشف محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، لـ«البيان الاقتصادي» أن المؤشر أظهر أيضاً ارتفاع التقييم الإيجابي من قبل المستهلكين للوضع الاقتصادي في دبي خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى مستوى هو الأعلى أيضاً منذ الربع الرابع 2017، حيث أبدى 81% من المستهلكين تفاؤلهم تجاه اقتصاد الإمارة، مقارنة بـ76% في الربع الأول من 2018، و75% في الربع الثالث من 2018، فيما سجل التقييم الإيجابي لهذا المحور 80% في الربع الرابع 2017 و74% في الربع الثاني من 2018.

ولفت لوتاه إلى أن نسبة التقييم الإيجابي من قبل المستهلك لفرص الحصول على وظيفة خلال الأشهر الـ12 المقبلة بلغت 78% من إجمالي المشاركين في الاستبيان بواقع 45% جيد و33% ممتاز، فيما بلغت نسبة التقييم الإيجابي لفرص الحصول على وظيفة خلال الفترة الحالية 65%، وارتفع التقييم الإيجابي من قبل المستهلكين للظروف المادية الشخصية حالياً إلى 84%، بينما بلغ التقييم الإيجابي من قبل المستهلكين للظروف المادية الشخصية خلال الأشهر الـ12 المقبلة 79%، وفي ما يتعلق بتقييم القدرة على الشراء التي يحتاجها المستهلك أو يرغب في شرائها، بلغت نسبة التقييم الإيجابي 77%.

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