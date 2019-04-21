مؤشر ثقة المستهلك في دبي بأعلى مستوى منذ 2017

المصدر: دبي- بشار باغ

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في دبي خلال الربع الأول من 2019 إلى أعلى مستوى له منذ الربع الرابع للعام 2017، حيث سجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 140 نقطة، مقارنة بـ 135 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي و 137 نقطة من الربع الرابع 2018.

وكان المؤشر الذي يصدره قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي كل ثلاثة أشهر قد سجل 139 نقطة في الربع الرابع من 2017، فيما سجل خلال العام الماضي 137 نقطة في الربع الثاني و 136 نقطة في الربع الثالث، مما يعكس النتيجة القياسية للمؤشر خلال الأشهر الأولى من 2019.

وفي تصريحات لـ (البيان الاقتصادي) كشف محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن المؤشر أظهر ايضاً ارتفاع التقييم الإيجابي من قبل المستهلكين للوضع الاقتصادي في دبي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة إلى مستوى هو الأعلى أيضاً منذ الربع الرابع 2017، حيث أبدى 81 % من المستهلكين المشاركين في استبيان المؤشر خلال الربع الأول من 2019 تفاؤلهم تجاه اقتصاد الإمارة بواقع تقييم 47 % بنسبة جيد و 34 % بنسبة ممتاز، مقارنة بـ 76 % في الربع الأول من 2018 (37 % جيد و 39 % ممتاز) و 75 % في الربع الثالث من 2018 (42 % جيد و 33 % ممتاز)، فيما سجل التقييم الإيجابي لهذا المحور 80 % في الربع الرابع 2017 و 74 % في الربع الثاني من 2018، وأشار أن هذه النتائج تعكس ارتفاع التفاؤل بآفاق اقتصاد دبي إلى أعلى مستوى منذ عام ونصف.

رأي المستهلكين

وأوضح لوتاه أن انتعاش حركة السياحة حل أولاً بين العوامل التي حفزت التقييم الإيجابي لاقتصاد دبي من خلال الأشهر الـ 12 المقبلة برأي المستهلكين وفقاً لنتائج الاستبيان، فيما حل ازدهار التجارة ثانياً تليه زيادة الإعلانات ومن ثم نمو أرباح الشركات فزيادة الازدحام المروري ومن ثم توفر الوظائف.

كما سجل المؤشر خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً في معظم المحاور التي يقيسها، حيث ازدادت النظرة الإيجابية للمستهلكين تجاه الظروف المادية الشخصية و فرص العمل خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بالإضافة إلى ارتفاع تقييم القدرة الشرائية.

ويستند مؤشر ثقة المستهلك على نتائج استبيان يتضمن إجابات المستهلكين حول ثلاثة اسئلة تتناول تصورات فرص العمل و الظروف المادية الشخصية وسواء كان ذلك الوقت المناسب لشراء الأشياء التي يحتاجها الناس والتي يرغبون في شرائها، ويتم رصد هذه العوامل خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى الأشهر الـ 12 المقبلة.

مؤشر

ولفت لوتاه إلى أن نسبة التقييم الإيجابي من قبل المستهلك لفرص الحصول على وظيفة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بلغت 78 % من إجمالي المشاركين في استبيان المؤشر بواقع 45 % جيد و 33 % ممتاز، مقارنة بـ 73 % خلال الربع الأول من 2018 (39 % جيدة و 34 % ممتاز) و 78 % في الربع الأخير من العام الماضي (45 %جيد و 33 % ممتاز).

فيما بلغ نسبة التقييم الإيجابي لفرص الحصول على وظيفة خلال الفترة الحالية 65 % (45 % جيد و 20 % ممتاز) مقارنة بـ 68 % خلال ذات الفترة من العام الماضي (44 % جيد و 24 % ممتاز) و 71 % خلال الربع الرابع من 2018 (52 %جيد و 20 % ممتاز).

تقييم إيجابي

وارتفع التقييم الإيجابي من قبل المستهلكين للظروف المادية الشخصية حالياً إلى 84 % (65 % جيد و 19 % ممتاز) مقارنة بـ 77 % خلال نفس الفترة من العام الماضي (58 % جيد و 19 % ممتاز) و 81 % خلال الربع الأخير من العام الماضي (63 % جيد و 18 % ممتاز).

بينما بلغ التقييم الإيجابي من قبل المستهلكين للظروف المادية الشخصية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة 79 % (51 % جيد و 28 % ممتاز) مقارنة بـ 70 % خلال الربع الأول 2017 (41 % جيد و 29 % ممتاز) و 74 % خلال الربع الرابع 2018 (48 % جيد و 26 % ممتاز).

نقل مراكز بيانات وتطبيقات «اقتصادية دبي» إلى السحابة

أعلنت اقتصادية دبي و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن نجاحهما في نقل جميع مراكز البيانات والتطبيقات الخاصة بالدائرة إلى منصة دبي «بالس» المستندة إلى السحابة في إنجاز جديد هو الأول من نوعه، منذ إطلاق المنصة المملوكة والمدارة من قبل مكتب دبي الذكية في عام 2017.

وتقدم منصة دبي «بالس»، التي أطلقها مكتب دبي الذكية بالتعاون مع دو محفظة متكاملة وشاملة من الحلول الافتراضية المتقدمة والخاصة بمتطلبات مواقع الجهات الحكومية على الإنترنت، إضافة إلى تطبيقاتها وقواعد بياناتها وخدماتها المشتركة على منصة المدينة الذكية.

وكانت اقتصادية دبي من أوائل الجهات الحكومية التي أعلنت في أسبوع جيتكس للتقنية 2017 عن التزامها بالاستفادة من الحلول والخدمات المتطورة، التي تقدمها المنصة.

وباعتبارها العمود الفقري الرقمي لمدينة دبي فقد أسهمت المنصة القائمة على السحابة في توفير خدمات بنية تحتية أكثر فعالية من حيث التكاليف ما مكن اقتصادية دبي من توفير ما يصل إلى 82% من تكلفة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مقارنة بتكاليف البنية التحتية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات على مدار خمس سنوات.

وقال مروان بن دلموك نائب أول للرئيس لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعمليات المدينة الذكية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إنها بالفعل لحظة مميزة في تاريخ منصة دبي «بالس»، التي تشهد اليوم نجاح أول عميل لها في نقل مراكز بياناته وتطبيقاته بشكل كامل ليتم تخزينها وإدارتها في المنصة وتمثل النجاحات التي حققتها الدائرة نتيجة الاستفادة من الحلول التي توفرها المنصة دليلاً على الكفاءة العالية وجودة الخدمات المقدمة، إلى جانب جهودنا التي بذلناها بالتعاون مع مكتب دبي الذكية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو تأسيس اقتصاد قائم على المعرفة وضمان مستقبل أكثر ذكاء واستدامة وأماناً.

ومن جهته قال محمد القيزي مدير إدارة تقنية المعلومات في الدائرة الاقتصادية بدبي: يمثل الانتقال الناجح لتطبيقاتنا ومراكز بياناتنا إلى منصة دبي «بالس» خطوة كبيرة لاقتصادية دبي في إطار جهودها الرامية إلى دعم التحول الهيكلي لاقتصاد دبي إلى اقتصاد متنوع قائم على الخدمات ولقد أسهمت الحلول المبتكرة التي قدمتها المنصة في خفض التكاليف الإجمالية لخدمات تكنولوجيا المعلومات بشكل ملحوظ ونسعى إلى تحقيق المزيد من الفوائد، التي من شأنها أن تعزز تنافسية ومكانة دبي.