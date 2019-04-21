مناطق اقتصادية جديدة للمستثمرين في أبوظبي والعين 4

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

كشف سعيد عيسى الخييلى، المدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة «زونزكورب»، عن طرح 4 مناطق اقتصادية جديدة للمستثمرين، على مساحة 20 مليون متر مربع، في المنطقة الصناعية الثالثة «إيكاد 3» في أبوظبي، ومنطقة العين الصناعية.

وقال إن ثلاثاً من المناطق الاقتصادية الاستثمارية الجديدة، تتركز في منطقة مصفح الصناعية بأبوظبي، وتشمل مجمع الأعمال في «إيكاد 3» على مساحة 1.1 مليون متر مربع، ومجمع بوابة إيكاد «إيكاد جيت»، على مساحة تزيد على 470 ألف متر مربع، ومشروع مباني المصانع والمستودعات الجاهزة بمساحة 234 ألف متر مربع، بينما توجد المنطقة الرابعة في منطقة العين الصناعية، وتشمل مجمع العين للأعمال على مساحة 155 ألف متر مربع.

وأكد أن المؤسسة تبذل جهوداً كبيرة لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن المؤسسة توفر بيئة مميزة وداعمة لجذب المستثمرين، مستندة إلى مزايا منها توفير عائدات معفاة من الضرائب، وانعدام القيود على تحويل الأرباح، وإعفاءات جمركية على استيراد الآلات والمواد الخام، وإعفاء من تعرفة التصدير الجمركية إلى أكثر من 22 دولة.

وذكر أن لدى المؤسسة حالياً خططاً للتوسع وتطوير مناطق جديدة في منطقة الظفرة.

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