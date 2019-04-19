29 منطقة استثمارية بأبوظبي تتيح التملّك الكامل للأجانب

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد فلاح الأحبابي، رئيس دائـرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي، رئيس مجلس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، أن تعديلات قانون الملكية العقارية تعزز تنافسية القطاع العقاري في أبوظبي، وتعطي الحق للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل في المناطق الصناعية الاستثمارية في الإمارة، والبالغ عددها 29 منطقة استثمارية، مؤكداً أن حكومة أبوظبي تدرس إضافة مناطق استثمارية جديدة.

وقال إن تعديلات الملكية تسري على الأراضي، سواء كانت عقارية أو صناعية في تلك المناطق، وبعد إلغاء نظام المساطحة والطبقات، بات يحق لغير المواطن التصرف الكامل في أرضه أو عقاره، سواء برهنه أو بيعه أو توريثه.

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