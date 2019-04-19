7418 رخصة أنشطة اقتصادية جديدة في دبي خلال 100 يوم

المصدر: دبي ـ وام

ارتفع عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة المسجلة في دبي منذ بداية العام حتى 15 الجاري، أي ما يعادل نحو 100 يوم، نحو 7418 رخصة، بنمو 3% تقريباً مقارنة مع شهر ديسمبر 2018.

وأسهمت الزيادة المطردة في عدد الرخص التي وثقتها دائرة التنمية الاقتصادية في رفع إجمالي العدد التراكمي للرخص إلى نحو 260998 رخصة مع نهاية النصف الأول من أبريل الجاري مقارنة مع 253580 رخصة بحسب السجل الاقتصادي الوطني، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد. وبلغ عدد الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال يناير الماضي، 2046 رخصة في مختلف الأنشطة الاقتــصادية بنمو 20 % مقارنة مع يناير 2018.

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